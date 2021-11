Kamagra Oral Jelly – oč jde?

Kamagra Oral Jelly, čtyři slova, jež říkají mnoho, ale přitom ani jedno není česky. Když jsem balení tohoto podpůrného léku viděl v koupelně kamaráda, starého mládence, napadla mě zlomyslnost. V zásadě se dá říct, že jsme za sebou měli slušnou „pařbu“, kterou jsme vzletně nazvali „Chudá degustace starých vín a plesnivých sýrů“. Shodou okolností jsme se oba vrátili z cest a oba máme rádi víno a plísňové sýry. Tak jsme spojili příjemné s užitečným . „Hodili pokec o cestách, zavzpomínali a „prodegustovali“ večer. O vínech, zejména o v jižní Itálii (Apulii) pěstované odrůdě primitivo, někdy jindy, dneska bych se chtěl věnovat jedné neexistující sýrové lahůdce. Ale nejdřív o oné drobné zlomyslnosti.

Když jsem se s kartáčkem na zuby vrátil druhý den ráno z jeho koupelny, nahodil jsem udičku. „Koukám, že máš kamagru, víš co to je?“ „Jasně, Viagra, kdybych nevěděl, tak to přece nebudu brát,“ odvětil. Jeho občasné sexuální dobrodružství jsme probrali předchozího večera, takže tady nebylo moc co řešit. „Hele, kdyby to byla Viagra, tak se to jmenuje Viagra. Není to nějaká náhražka? Já vím,“ brzdil jsem jeho pohoršené nadechnutí, „že jsi včera říkal, že i ve svém věku jedeš jak nějaký mladý hřebeček, ale stejně. Kamagra Oral Jelly, to tam nemůžou napsat česky? Na zubní pastě je taky napsáno oral, ale ta tvoje Kamagra se asi na zuby nemaže, ne?“ Došlo mu, že si z něj dělám legraci.

„Hele, to je bezpečnostní opatření, protože co kdyby to někdo chtěl používat jako čípky,“ rozřehtal se. Náhodou jsem za generika rád a nejen za Viagru. Tu, kdyby byla fakt nouze a nebyl důvod ji použít, tak ji i oželím. Ale z minulého vztahu, ze kterého jsem utekl, protože na mě byla dáma moc depresivní, jsem si odnesl zajímavou zkušenost. Znáš lék jménem Fluoxetin?“ Absolutně nic mi to neříkalo a nemá smysl dělat chytrého, snadno bych se v další diskuzi dostal do úzkých. „Ne, měl bych?“ Ondra se rozesmál. „Ne, ty rozhodně ne. A Prozac znáš?“ Tady jsem měl alespoň tušení. A najednou mi to docvaklo. „To je na depku, ne?“ „Jasně,“ chechtal se. „A tak jako je Kamagra generická Viagra, tak je Fluoxetin generický Prozac. Jenže chlapci od Viagry měli aspoň smysl pro libozvučnost a tak jejich konkurenti Kamagru pojmenovali tak, aby to původní lék připomínalo i názvem.“ Ondra je chytrý chlapík a jak vidno, tak i minulý vztah z depresivní dívkou ho o nějakou znalost obohatil. Je prostě radost s ním „degustovat“, člověk se vždycky dozví něco nového.

Vraťme se ale o pár hodin zpět, k vínu a sýrům. U asi třech různých dobrot jsme se dostali k tomu, že vlastně nikdo z nás nikdy neochutnal a asi ani neochutná. Jeho výroba totiž zanikla roku 1933 a jednalo se o speciální „plísňák“, který musel mít úžasnou chuť měl úchvatnou barvu. Představte si sýr podobný hermelínu, který ale není bílý nebo nažloutlý, ale růžový! Barva určitě hraje svoji roli; není náhodou, že Viagra pro kluky je modrá a pro holky růžová. Tyhle „genderové barvy“ nám vtloukají do hlavy už malička. Má modré oblečení, tak to bude kluk, to známe z kočárků. Barvu sýru dávala speciální plíseň z Nalžova na Šumavě. Jak jsme tak včera popíjeli, koštovali a diskutovali, tak samozřejmě přišlo ke slovu i trumfování se v zajímavostech. „Hele, tady čtu v učebnici sýrařství, že ten tvůj nalžovský sýr, když je hodně starý, tak zezelená,“ vygooglil někde Ondra. Napadlo vás to taky, že ano. Každý sýr, když je fakt hodně starý, tak zezelená. Jenže tady to měl být znak pokročilé zralosti a ne zkaženosti.

Když jsem po po víkendu s Ondrou vrátil domů, žena se mě dobromyslně zeptala. „Tak co, zachlastali jste?“ Zabručel jsem něco ve smyslu, že to docela ušlo. Vysvětloval, že jsme vyhledávali latinské názvy plísní, které zrovna degustujeme a zároveň se probírali sýrovou historií, by asi nemělo moc cenu. Na to je ve společnosti příliš zakořeněná představa, že když se sejdou samotní chlapi a víno na stejném místě ve stejný čas, tak do většinou nedopadne dobře. Ale, jak z osobní zkušenosti vím, existují výjimky.