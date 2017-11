Dřezy Franke – švýcarský luxus pro vaši kuchyň

Každý má jiný styl, vkus a představu o tom, co je krásné nebo o tom, jak by měl vypadat domov. Společnost Franke na toto nezapomíná, a proto si můžete vybrat právě takové styly, barvy i provedení, jaké vám budou nejvíce vyhovovat. Od minimalistických, moderních řešení – po tradiční a výrazná zpracování.

Nutno říct, že se tato snaha setkává s úspěchem, a to nejenom co se týče dřezů. Ty totiž představují sice vlajkovou, ale zdaleka ne jedinou loď této společnosti. Firma Franke se totiž zabývá také vývojem a výrobou dalších kuchyňských zařízení. Mezi nejdůležitější produkty tak patří kuchyňské baterie a drtiče odpadů – tedy v podstatě dřezová příslušenství – ale také myčky na nádobí, různé sortéry, varné desky, trouby a další vybavení.

Dřezy značky Franke představují totiž jedinečnou kombinaci dokonalého zpracování, designu, vlastností a životnosti. Jsou produktem pocházejícím sice od velmi tradiční firmy s dlouhou historií, ale rozhodně nejsou žádnou vykopávkou. Je to právě naopak! Společnost Franke patří i po více než sto letech existence k lídrům a tahounům a stále se rozrůstá a vyvíjí. Klade důraz na neustálé inovace a snaží se vždy přijít s něčím novým a lepším, než co může nabídnout konkurence.