Pánské tepláky v hledáčku módních tvůrců

Pánské tepláky jsou kusem oblečení, který bez jakéhokoliv přemýšlení každý zařadí do kategorie Sport. Představa, že si jen tak v teplácích zajde do restaurace, do kina nebo na nákupy, byla do nedávna pro běžného člověka dost zvláštní. Vždyť to přece nejsou ani kalhoty, ani džíny ani šortky. Tohle klišé však již dávno neplatí.

Řada renomovaných módních návrhářů známých módních značek se v poslední době věnuje právě teplákům. Jedou prostě na vlně Athleisure stylu. Odborníci odhadují, že produkce sportovního oblečení, a tedy logicky i tepláků, se do roku 2020 zvýší téměř o 50%.

Co to je? Athleisure je módní trend, který převádí sportovní oděvy i do jiných míst, jako je škola, zaměstnání či společenské příležitosti. V praxi se jedná o módní kusy, které vypadají jako sportovní oblečení. Mezi athleisureoutfity patří také tepláky. Tento trend se objevil v době, kdy roste počet lidí, věnujících se sportovním aktivitám a navštěvujících často fitness. Právě pro zvýšení jejich komfortu došlo k postupnému stírání hranic mezi oblečením pro sport a pro běžný život. Tento nový módní styl vede oděvní firmy k tomu, aby se intenzivně věnovaly vývoji designu sportovního oblečení, které má být nyní nejen účelné a pohodlné, ale i elegantní.

Pánské tepláky pro všechny

Módní pánské tepláky nejsou záležitostí jen určité věkové kategorie mužů. Nosí je prakticky všichni. A není ani nutnou podmínkou, aby jejich nositel byl sportovec.

Myšlenka převést tepláky na módní mola a dál do běžné každodenní reality vychází jednat z streetwear stylu, ale odráží také pohodlí lidí, kteří se cestou z kanceláře domů zastaví v posilovně a pak třeba v sklenku vína nebo na pivo, a nechce se jim se neustále převlékat a vláčet s sebou velkou sportovní tašku.

Jaké jsou vlastně obecné vlastnosti tepláků? Všichni je znají a oblibu si získaly hlavně díky pohodlí, které nabízí. No a především reprezentují všechno, co lidé u oblečení milují. Nicméně, v případě, že se rozhodnete nosit tepláky i při jiných než sportovních příležitostech je potřeba být velmi ostražití.

Bez nadsázky, tepláky jsou z módního hlediska velmi nebezpečné území. Špatný střih, styling nebo materiál může vyvolat přesně opačný dojem, než bylo původně zamýšleno.

Proč tepláky?

Pánské tepláky jsou dostupné v různých neutrálních i výrazných barvách a také jsou šity z různých materiálů. Mnozí tvrdí, že tepláky jsou ta nejlepší věc, které se v oblasti pánské módy odehrála. A není divu. Nabízí svobodu a volnost pohybu, protože to, co je u klasických kalhot problém, tedy jakási pytlovitou, je zde naopak výhodou. Dalším pozitivem je komfort a praktičnost. Džíny nemohou nikdy poskytnout tolik pohodlí, a kromě toho se snadno a rychle oblékají i svlékají. Navíc jsou víceúčelové, a když si dobře vyberete, tak vypadají dobře. No a nezanedbatelný je i fakt, že jsou mnohem komplementárnější vůči mužské postavě, protože ani muži se silnější postavou v nich nevypadají zle.