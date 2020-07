Obliba dluhopisů roste. Panika není na místě

Investice do dluhopisů neustále rostou a to i přes nejistotu, kterou s sebou může aktuální situace přinášet. Pro Čechy znamenají tyto cenné listiny klasickou a konzervativní formu investování. Co je dluhopis a vyplatí se do něj investovat právě teď?

Roste obliba i výnosy dluhopisů

Výnosy dluhopisů pravidelně v posledních letech rostly. Objem majetku uloženého v dluhopisech se tak v loňském roce zvedl meziročně o polovinu. Čechy na těchto listinách láká předvídatelný výnos a taky relativní bezpečnost investice.

Nejbezpečnějšími jsou dluhopisy státní. Těch si lidé objednali v poslední emisi za téměř dvě a půl miliardy korun. Jejich výnosy ovšem nejsou nijak závratné, proto je z pohledu investora zajímavější vložit peníze do korporátních listin. Oblíbené pro svou jistotu jsou dluhopisy kvalitních prověřených firem. Investovat lze i do rizikových dluhopisů, které se sice vyznačují vysokým výnosem, ale zároveň větším rizikem nesplnění závazků ze strany dlužníka.

Co je dluhopis

Jde v podstatě o půjčku dané společnosti nebo instituce, která tím získává potřebný kapitál pro své projekty. Dlužník (emitent) prodá cenné papíry investorům (věřitelé) a zavazuje se pravidelných splácením úroků až do doby platnosti dluhopisu. Po navršení lhůty dostane kupec zpět i počáteční sumu (nominální hodnotu), za kterou si dluhopisy koupil.

Dluhopisy tak zajišťují držiteli pravidelný a fixní výnos, který je většinou zajímavější než úrok bankovních produktů (například spořicích účtů). Na rozdíl od akcií, koupí dluhopisů nevzniká majiteli podíl na majetku nebo řízení firmy.

Jak si zajistit bezpečný výnos

Obecně platí, že čím kratší je doba splatnosti, tím jistější výnos to věřiteli zajistí. Snižuje se totiž riziko, že emitent nebude schopný plnit své závazky. Na druhou stranu čím delší je lhůta, než společnost vykoupí obligace zpět, tím vyšší úrok se většinou nabízí.

Výše úroku pro nás znamená samozřejmě nejen lákadlo, ale měla by být i výstražným znamením. Pokud totiž emitent nabízí až příliš vysoké úroky, které pravidelně bude věřitelům vyplácet, nemusí mít v době splatnosti na to, aby cenné papíry odkoupil zpět.

Vždy je lepší investovat do různých bondů a nevložit všechny prostředky do jediné společnosti. Tato diverzifikace portfolia zamezí, aby v případě krachu jedné firmy utrpěl investor výrazné ztráty. Čím vyšší částku do dluhopisů investujeme, tím více se naše úspory zhodnotí. Obecně je proto zajímavější nakoupit různé obligace v hodnotě i několika set tisíc korun.

Na místě je obezřetnost, ne panika

Při nákupu dluhopisů je vždy potřeba postupovat obezřetně. Prověřit si danou společnost, její majetek i míru zadlužení by mělo být prvním krokem, než přistoupíme ke koupi jejího dluhopisu. To se nemění ani v této době, kdy navíc rozhodování komplikuje ekonomicky nejistá budoucnost.

Akcie i dluhopisy naštěstí po březnovém útlumu rostly díky postupnému uvolňování opatření a také díky podpoře ekonomiky ze strany centrálních bank a jednotlivých vlád. Ačkoliv výnosy můžou klesnout, z dlouhodobého hlediska není třeba se jich zbavovat. Čeští investoři si naštěstí zachovávají chladnou hlavu a nevyžadují v panice masivní odkup cenných papírů.

Investujete do dluhopisů? A znamenají pro vás bezpečnou formu výnosu, nebo si raději necháváte své peníze volně na účtu?