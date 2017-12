Pánské Svetry – Jak je využít při (ne)formálních příležitostech

In

Pánským svetrům nepřijdou na chuť úplně všichni. Občas si je obléknou do zaměstnání, ale tím to pro ně většinou hasne. Jednoduchý svetr se dá přitom skvěle využít i při spoustu dalších příležitostech, a to nejen při těch každodenních, ale i formálnějších.

Základem šatníku každého muže by měl být slabší svetr klasického střihu bez rozepínání, tzv. pulovr. Zůstaňme raději u jednoduchosti a neutrálních barev. Svetr nemusí být nutně jednobarevný, rozhodně by však neměl hrát všemi barvami. Výstřih volí muž dle svých preferencí, buď kulatý, nebo do véčka. Takovýto kousek se stane naprosto univerzálním kusem oděvu, který se následně dá využít téměř kdykoli.

Do práce i na běžný den

Pod pulovr si muž může obléknout jakékoli tričko a nemusí se nadále vůbec zabývat nějakým kombinováním. Svetr se navíc nemusí nutně oblékat jen k dlouhým kalhotám. Při chladnějších letních ránech si ho muž klidně může vzít i ke kraťasům.

Na pracovní schůzku i večeři

Není potřeba obávat se, že by se decentní svetr nehodil i na trochu formálnější událost. Jen je potřeba ho trošku „vyšperkovat“. A co perfektně splní tenhle účel? Odpověď je jednoduchá – košile s límečkem, kterou vyzdvihuje tento článek.

Jak kombinovat svetr s košilí?

Košile zvolená pod pulovr by měla být upnutější, aby se pod horní vrstvou oblečení nemuchlala nebo jinak nerušila outfit. Obvykle je vhodné zastrčit ji do kalhot, není to však nutností. Vyčuhující cípy košile se dnes nosí stále více, vždy je však potřeba zvážit konkrétní situaci a příležitost.

Jakou zvolit barvu košile?

Rozhodně nic nezkazíme, když zvolíme košili klasické bílé barvy – skvěle doplní především svetry v tmavších odstínech. Zvolit můžeme i košili jiné neutrální barvy, jako je například šedá nebo bledě modrá. Není potřeba se však bát sáhnout i po košili s drobným vzorem. Jemné proužky nebo puntíky budou s jednobarevným svetrem skvěle ladit.

A co kravata?

Tabu není ani využití kravaty, o kterém si můžete něco málo přečíst zde. Tu samozřejmě nechejme schovanou pod svetrem, vykukuje pouze uzel a část kravaty. I tady si můžeme dobře vyhrát s kombinací svetru v decentní barvě a výraznější kravatou. Tuto variantu obvykle volíme ke svetru s véčkovým výstřihem.

Pánské svetry a košile v jednom

Rádi si věci zjednodušujete? Současný trh nám to naštěstí stále častěji umožňuje, a to dokonce i v oblasti módy. Chce-li se muž držet výše zmíněné kombinace v podobě svetru a košile, ale nemá rád vrstvení oblečení nebo jen není fanouškem košilí, i pro něj existuje cesta. Spoustu obchodů dnes nabízí chytré řešení, které kombinuje svetr a košili v jednom kusu oděvu. Jedná se prakticky jen o svetr, který však má u krku přišitý vykukující límeček, případně cípy košile ve spodní části svetru. Není potřeba se tak zabývat vrstvením ve vztahu „svetr-košile“ a pod svetr si lze jednoduše obléci třeba tričko.

Kam využít ostatní typy svetrů?

Mezi pánskými svetry objevíme i spoustu dalších stylů, a to od roláků přes kardigany až po svetry s knoflíky. Každý z nich má své plusy a každý se hodí k jiné příležitosti. Teplý rolák logicky užijeme především v zimě, na obchodní jednání ho ale spíše nechejme doma. Kardigan je skvělou volbou na podzim, kdy ještě není úplné chladno a muž tak může vyrazit bez kabátu či bundy. Protože se však jedná spíše o ležérnější typ oblečení, je vhodné kardigan nosit při neformálních událostech. Knoflíky jsou pak nestárnoucí klasika, kdy najdeme buď variantu s knoflíky po celé délce, nebo jen s několika vrchními. I tenhle typ svetru můžeme ale kombinovat s košilí – jen o něco opatrněji a spíše na běžný den v kanceláři.