Nerezový dřez je nadčasová jistota

Můžete si vybrat i nerezové dřezy určené pro spodní montáž do pracovní desky. Taková instalace má výhodu zejména ve své účelnosti. Okraj dřezu je namontovaný pod pracovní deskou, a proto se za dřezem neusazují žádné nečistoty ani bakterie. Nezapomeňte však, že spodní montáž ani montáž do roviny není vhodná pro dřevěné pracovní desky, které se mohou kvůli častému kontaktu s vodou poškodit a dokonce nabobtnat. Pokud toužíte ve své kuchyni po nápadité kombinaci nerezu a dřeva, zvolte instalaci dřezu na pracovní desku seshora.

Tloušťka plechů na výrobu nerezových dřezů se pohybuje v rozmezí od 0,5 mm do 1,4 mm. Při výběru ale počítejte s tím, že čím levnější dřez si vyberete, tím bude jeho plech slabší. Dřezy s tloušťkou pod 0,5 mm jsou sice velmi levné, ale jsou vyrobeny z velmi slabého nerezu. Pokud narazíte na nerezové dřezy s označením ECO, znamená to, že se jedná o dřezy ekonomicky výhodné. Nízká cena je ale vykoupena slabým a nepříliš odolným plechem. Tyto dřezy jsou na trhu pouze v matné povrchové úpravě. O něco kvalitnější jsou dřezy s tloušťkou nerezu 0,5 až 0,6 mm. Jedná se o obyčejné dřezy, které jsou stále velmi levné, ale například při pádu těžkého hrnce stále může dojít k jejich promáčknutí. Pokud chcete opravdu kvalitní dřez, hledejte ty s tloušťkou 0,7 až 0,9 mm. Ty nejluxusnější a také nejkvalitnější dřezy se vyrábí v tloušťce v rozmezí 1,0 až 1,4 mm. Kvalita je zde také vyvážena vyšší pořizovací cenou.