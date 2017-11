Exit game Ostrava – oživlá počítačová hra?

Exit games Ostrava, odvětví, které vzkvétá, pojem, který se stává stále běžnějším. Jedná se o hru pro skupinku lidí, která může čítat od 2 do 6 hráčů. Jsou zavřeni do místnosti a jejich cílem je uniknout. K tomu, aby se jim to podařilo, musí nejprve rozluštit velké množství hádanek, odhalit různé chytáky, případně rozluštit heslo k zámku. Únik je omezen časově, obvykle to bývá 60 minut, během kterých musíte najít cestu ven. Pokud jste někdy na počítači hráli jakoukoli adventuru, máte jistě představu, jak bude hra probíhat. Můžu vám však garantovat, že exit game bude mnohem větší zábava. Na zážitky ostatních se můžete podívat zde.

Kde budete uvězněni?

Témat je opravdu mnoho, jde jen o představivost autora, jak hru naplánuje. Kupříkladu existuje scénář, kdy unikáte z alchymistovy pracovny nebo ze středověké hladomorny. Fantazii se meze nekladou, a v Ostravě budete jistě potěšeni s možným výběrem, nachází se zde totiž dokonce 5 provozovatelů únikových her.

Kdy a kde vznikly Únikové hry?

Únikové hry vymyslel Japonec Takao Kato, který vyrostl na počítačových hrách. Nápad zrealizoval v roce 2007, a tak si první hru mohli lidé v japonském Kjótu zahrát už před 10 lety. Únikovky zde slavily velký úspěch, dodnes jsou nejoblíbenější právě v Asii. Ani v České republice však vývoj nezůstal pozadu, k dnešnímu dni si tu můžete zahrát až 70 různých únikových her.

„Pán jeskyně“

Během hry jste neustále monitorováni kamerami, takže se nemusíte bát, nejste v tom sami. Často se stává, že si skupinka dále neví rady, a tak zasahuje právě člověk sedící u kamer a skupinku malinko popostrčí prostřednictvím vysílačky. A pokud si myslíte, že projdete bez zaseknutí nebo bez nápovědy, tak se nejspíš mýlíte. Bez nápovědy projde hrou méně než čtvrtina zúčastněných.

Exit game Ostrava – běžná pravidla her

Hra je většinou přístupná dětem od dvanácti až třinácti let. Se všemi předměty můžete hýbat. Někdy tam bývají i předměty, které jsou označeny nálepkou, a na ty šahat nesmíte. Je to různé, hru od hry. Nesmíte používat hrubou sílu, mohli byste něco rozbít. V místnosti se nachází jak nápovědy, tak předměty, které vás mají akorát zmást a zdržet. Několik tipů, co by vám mohly pomoct, naleznete možná i tady tady.

Není to obyčejná zábava

Při hraní této hry se častokrát pozná, kdo je vůdcem skupiny. Nebo také, jaký kdo vlastně je. Celá hra je hodně o týmové spolupráci a logice. Častokrát je brána jako teambuilding. Lze při ní také poznat, jak moc jsme vlastně ovlivněni chytrými telefony, protože za normálních okolností se často stává, že odpověď na podobné otázky mimo exit room bychom hledali na internetu.

Ženy versus muži

Ač se to může zdát mnohým divné, ženy jsou při hraní často úspěšnější. Mají více vlastností pro to, aby se ujmuly vůdcovství, a tak se stávají často těmi, kdo ostatním rozděluje, co mají dělat, a takový člověk je pro úspěch velmi potřebný. Muži častokrát mají tendenci neříct si o nápovědu, i když jim teče do bot, a to je kámen úrazu. Následně se začnou stresovat a stresují celý tým. Samozřejmě to ale neplatí pokaždé. Nejlepší týmy jsou zpravidla namíchané.

S dětmi exit room hrát nepůjde…

To není pravda. Děti mají k řešení podobných případů přirozeně lepší schopnosti. Je to proto, že často hrají počítačové hry na podobném principu a jsou tedy zvyklé tyto situace řešit. Tedy klidně vyrazte s celou rodinou a nechte své děti vyniknout, budete mile překvapeni.

Cena

Cena se na první pohled může zdát vysoká, bývá od 900 do 1200 Kč. Ale zážitek je to opravdu nezapomenutelný, a to i v případě, že se vám z místnosti nepodaří během 60 minut uniknout – je to zkrátka adrenalin a velká zábava, nebudete litovat, když si to vyzkoušíte.