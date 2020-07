Realitní kancelář v Praze – 7 tipů, jak poznat, že ta vaše pro vás není vhodná

Realitní kanceláře v Praze jsou opravdu širokou množinou, a ne u každé z nich je kvalita jejích služeb, respektive služeb jejích makléřů optimální. Jak poznat, že pracujete s některou z nich? O tom pojednáme v tomto článku. Ať již jste kupec nebo prodávající, na následující jednání si dejte pozor…

1. Realitní kancelář nesmí za žádných okolností lhát

Ani se nesnažit zatajovat či opomíjet nepříjemné skutečnosti, které dřív nebo později stejně vyplynou na povrch (jako je třeba existence věcných břemen – více o nich zde, ale i menší vady na nemovitosti). Jestli přistihnete jejího makléře při lži nebo při neetickém jednání, nebojte se spolupráci okamžitě ukončit, pokud možno ještě dříve, než přistoupíte k podpisu jakékoliv smlouvy. I pokud jste prodávajícím a makléř chce navrhnout lhaní kupujícímu za účelem rychlého prodeje, měli byste popřemýšlet nad etičností takového jednání a vyvodit z něj správné závěry – totiž okamžité ukončení spolupráce.

Mezi časté triky, lži a podvody patří například:

Udávání cen v inzerátech bez provize

Simulování „zájemců“ když se nemovitost nedaří delší dobu prodat

Zatajování důležitých informací ohledně financování nemovitosti

V krajním případě i sebrání rezervačního poplatku a následné zmizení

Více o klamavých praktikách realitek se můžete dočíst zde.

2. Makléř nezná Prahu

Součástí prodeje nemovitostí v určitém městě by mělo být i důkladné seznámení s ním. Oč lépe se nemovitosti prodávají, když k nim makléř zná kdejakou pikantnost, když zná dojezdové vzdálenosti a občanské vybavení, restaurace, parky a kulturní instituce v okolí, a tak dále. A oč hůře se prodávají, když nic z toho nezná a omezuje se na povrchní superlativy a prázdné fráze.

3. Neprofesionalita není dobrou vizitkou

Makléř, který nepůsobí dostatečně reprezentativně, může potenciálně odradit kupujícího i prodávajícího. Samozřejmě neříkáme, že máte ukončovat spolupráci kvůli nedovázané kravatě či svobodnější volbě oblečení. Máme spíše na mysli vulgarity či přehnanou familiárnost (její hranice může být samozřejmě pro každého trochu jinde), notorické zpožďování při schůzkách či při zajišťování důležitých dokumentů.

Stejně tak neorganizovanost a zpožděná komunikace. Pokud se vám na váš urgentní e-mail, zmeškaný telefonát či zprávu ozve makléř třeba až s dvoudenním zpožděním (aniž by vás předtím varoval, že právě nebude dostupný), možná není pro tento druh leckdy hektické práce tím pravým.

4. Pokud se vám nedaří prodat, makléř se nesnaží jako první řešení snížit cenu

Snížení ceny by mělo být až dalším řešením pro skocích ohnivými obručemi a přebrodění bažiny plné krokodýlů. Samozřejmě přeháníme, ale pokud prodáváte nemovitost, měl by makléř napřed vyčerpat všechny možnosti propagace, popřemýšlet, jak vaši nemovitost prezentovat co nejlépe a vyzkoušet nejrůznější inzertní metody. Teprve až pokud tyto nezaberou, by měl navrhnout samotné snížení ceny.

5. Nechce přistoupit na žádný kompromis

Samozřejmě, makléř by měl být v rámci vaší spolupráce tou odbornou veličinou – jinak byste koneckonců jeho služby nevyhledávali. To ale neznamená, že by některé z vašich nápadů nemohly být funkční ani platné. Jestli je každý z nich hned smeten ze stolu a makléř se pokouší stavět do role „diktátora“, neukáže se vaše spolupráce asi příliš plodnou.

6. Příliš tlačí na pilu

Jestliže se vás makléř snaží vtlačit do co nejrychlejšího uzavření obchodu, měli byste zpozornět – pravděpodobně nejsou jeho úmysly právě nejčistší a možná byste své koupě (či prodeje) později mohli litovat. Dobrý makléř bude usilovat jak o zisk, tak o vaši spokojenost – nezapomínejte na to!

7. Realitka / makléř nemá dostatek zkušeností

Nechceme tímto bodem odepsat všechny „čerstvé“ makléře ani nadšené nové kanceláře na trhu. I nováčci mohou ve svém oboru zazářit a nedostatek praktických zkušeností přebít jinými kvalitami. Pravda ovšem je, že začátečníci, a to v jakémkoliv oboru, mají větší tendence dělat chyby a pravděpodobně nebudou seznámeni s realitním trhem do takové míry jako mazáci s pěti a více lety zkušeností v oboru. Ale znovu říkáme – nelze paušálně zavrhnout spolupráci i s méně zkušenými nováčky.

Jak podle vás poznat špatnou realitku / realitního makléře? Máte s takovými nějaké vlastní zkušenosti? Pište do komentářů!