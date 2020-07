Vytvoření webových stránek pomocí editoru versus služby programátora či agentury

Další situací, kdy je rozumné zvolit web na míru je chvíle, kdy nemáte naprosto čas se zabývat tvorbou webu. Jste například ředitel společnosti a máte milion jiných starostí, než se učit s webovým editorem nebo se dokonce učit nějaký programovací jazyk. Pak je více než rozumné se obrátit na zkušeného profesionála, který dokáže vše vyřešit velmi rychle a k dokonalé spokojenosti vás i vašich klientů. Navíc, pokud na základě analýzy uživatelů zjistíte, že potřebujete do svého webu doprogramovat nějakou funkčnost, není problém si vymyslet i opravdu nestandardní efekty a chování stránky vůči svým návštěvníkům, čímž získáváte opravdový náskok oproti svým konkurentům. Lidé tráví online nakupováním a brouzdáním stále větší část života a proto se určitě vyplatí do tohoto odvětví investovat.

Bylo to jednoduché, někdo se musel stát programátorem, který ovládl základní programovací jazyk, kterým v té době bylo html . To je dodnes základní programovací jazyk, ve kterém se stránky píšou, nicméně v současnosti už je doplněn o mnoho zajímavých doplňků a jiných jazyků, které nám práci se stránkami usnadní. Které to například jsou?