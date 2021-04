Vlasové implantáty – lepší řešení než paruka

Ok, už je to za mnou. Co přijde teď?

Umělé vlasy (vlasové implantáty) jsou další možností, jak se snažit zachránit holá místa na hlavě. Tato metoda přichází vhod v případě, že máte úplnou pleš, nebo nechcete podstupovat náročný zákrok při transplantaci vlastních vlasů. Jedná se o vlasy vytvořené na základě nejlepších technologií tak, aby vypadaly co nejpřirozeněji. Implantáty musí splňovat přísné podmínky, takže se u oficiálních klinik nemusíte bát, že by vám nabízeli nekvalitní materiál. Samozřejmě je nutné vybrat správný odstín, aby se vytvořil přirozený efekt.