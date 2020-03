Pošlete balík do Německa snadno, rychle a bez zbytečných komplikací

Aby byly Vaše informace o posílání zásilek do zahraničí kompletní, zjistěte, jak je to s DPH a clem .

Ve Vašem vlastním zájmu je nutné postarat se také o bezpečnost přepravované zásilky. Do krabice umístěte výplňkový materiál – může jím být cokoliv, co nenavýší hmotnost zásilky a zároveň zabrání otřesům a poničení zboží. Krabici poté zalepte silnou lepicí páskou.

Připravte se na to, že výše poštovného se bude u jednotlivých společností lišit. Vždy si prohlédněte, co vše cena zahrnuje (pojištění, sledování zásilky, doplňkové služby). Vždy si také zjistěte pro jak velký a těžký balík je částka uvedena.

Inspirujte se našimi tipy, jak poslat balík do Německa bez zbytečných průtahů a komplikací. Připravili jsme pro Vás podrobný postup, který uplatňuje většina přepravních společností. Zjistěte, co rozhoduje o konečné ceně poštovného a jak můžete tuto částku snížit. V článku jsme pro Vás uvedli i varianty, které máte jako odesílatel k dispozici.