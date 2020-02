SEO specialista, agentura nebo konzultant? S kým bude spolupráce nejlepší a kolik za ni zaplatíte?

Otázka „kolik to bude všechno stát“ zaznívá z úst každého zákazníka, ale stejně důležité je vědět, co si koupit nemůžete

Než se pustíte do samotného hledání, ujasněte si, co od samotného specialisty očekáváte a proč SEO chcete. Vždy je lepší, když přijdete na schůzku připravení a již s konkrétní představou, čeho chcete dosáhnout.

Najít toho správného odborníka může být běh na dlouhou trať. Je to způsobené především tím, že zákazníci mnohdy neví, co vlastně potřebují a jak SEO funguje.