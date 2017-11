Psaníčka – Kabelky formálních událostí

Psaníčka jsou tu s námi už od dob našich babiček. Od obyčejných malých kabelek se vyvinula v doplněk, který se vyskytuje téměř na všech slavnostních událostech jakožto pomocník slečen v dlouhých róbách. Za tu dobu, kterou se tu vyskytují se stihla ale už několikrát změnit, zvětšit a zmenšit a dokonce i změnit tvar. Právě o tvarech, které se stále mění a jsou čím dál tím více zvláštní a extravagantní, si dnes povíme. Které z nich jsou nejpopulárnější?

Psaníčka – Tvarovaná tisíckrát jinak

Extravagance není ve světě módy a doplňků nic zvláštního, přesto nás ale stále dokáže překvapit. Pokud vás toto téma zajímá, více si o výstředních trendech můžete přečíst tady. Výjimkou nejsou ani bizarní tvary našich oblíbených psaníček. Celebrity i běžné ženy si na formální akce i do ulic dokáží vzít psaníčka v nejrůznějších stylech, od jednorožců přes žáby až po vánoční stromečky. Které tyto tvary jsou ale zároveň zajímavá i nositelná? Ano, můžete namítnout, že nosit se dá cokoliv, ale co vám vyslouží nejméně soudících pohledů? Kupodivu toho není málo.

Meloun

Psaníčka ve tvaru melounu patří k těm méně unikátním, ale oproti klasickým tvarům se stále jedná o jedno z těch více originálních. Barvy melounu jsou výrazné a zářivé, což dělá z psaníčka prvek, který vám pomůže vystoupit z davu a strhnout na sebe pozornost. Hodit se může například při návštěvě party vašich kamarádů. Díky své neformálnosti ho můžete vzít i do ulic.

Srdíčko

Tvar srdce není u psaníček zase tak neobvyklý, ale někteří návrháři se dokážou takového ohraného motivu zhostit s originalitou. Typickou barvou pro taková psaníčka nemusí být nutně klasická rudá, dobře zapůsobit může jakákoliv barva zkombinovaná třeba s flitry nebo krajkou. Doplnit jimi můžete skoro všechny outfity, jen si dávejte pozor na kombinace materiálů a ozdob. Na originálním pojetí klasických psaníček se můžete podívat i zde.

Pyramida

Psaníčka ve tvaru pyramid patří k těm více atypickým v našem výběru. Místo typického tvaru peněženky jsou opravdu tvarovaná jako trojrozměrné pyramidy. Jejich barvy se liší a je jich spousta, takže najít si svou oblíbenou nebude nic těžkého. Díky svému tvaru je přijatelné je vynést i do ulic jako menší kabelku, když zrovna nepotřebujete dělat velký nákup. Jediné v čem může být jejich nevýhoda je právě tvar, s ohledem na to, jaký obsah do nich potřebujete vměstnat. S troškou přemýšlení a menší peněženkou to ale jistě nebude problém.

Ústa

Tvar úst v mnoha případech vypadá spíš svůdně a smyslně, ale pokud se tento tvar převede jako aspekt psaníčka, vznikne nám spíše něco veselého. Zvláště pokud je psaníčko vyrobeno v jasných, zářivých barvách, může se jednat o dost extravagantní kousek. Tento typ už byl viděn i na červeném koberci stejně tak jako na ulicích měst. Záleží na stylu daného psaníčka. Pokud se jedná o obyčejné, jednobarevné, nemusíte se bát ho s sebou vzít skoro kamkoliv. Na slavnostních akcích pak ale vypadá lépe psaníčko zdobené třpytkami nebo vyrobeno například ve zlaté nebo stříbrné barvě. Pozornost máte zaručenou tak jako tak.

Dinosaurus, jednorožec i pes

To nejzvláštnější na konec. Ano, psaníčka ve výše uvedených tvarech skutečně existují a doopravdy jsou u žen populární. Na trhu můžete najít silně realistická provedení stejně tak jako vtipné kousky, které vypadají jako animované figurky v reálném životě. U takových jednorožců jsou oblíbené holografické materiály, které hrají všemi barvami duhy na stříbrném podkladu. Tento trend byl populární v devadesátých letech, ale poslední dobou můžeme vidět jeho slavný návrat.

Nebojte se neobvyklého

A nemějte strach zkoušet nové věci. Některá psaníčka vám možná mohou připadat extravagantní až moc, ale můžete za ně získat velké množství komplimentů. Což se ale samozřejmě nedozvíte, pokud něco takového nikdy nezkusíte. Proto nezbývá nic jiného než vám popřát hodně štěstí při výběru toho správně ulítlého tvaru!