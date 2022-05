Privát Praha – pekelně příjemný pohyb

Nenalhávejme si, že sex je cosi zavrženíhodného. Tomu totiž už nevěří ani návštěvníci kostelů, protože kdybychom sex či milování zavrhli a nepraktikovali, tak i ty kostely by zely prázdnotou. Ostatně i Bible říká, že sex je dar od Boha, nicméně já osobně si myslím, že to bude spíše dílko evoluce. Kdyby byl od Boha, určitě by jej církev, podobně jako jiné boží dary, více propagovala. Co se nabídek sexu aktuálně týče, tak novým, přímo biblickým rájem je Praha. Privát, escort služby, masérské salony, erotické kluby a podobně – vše zde určitě naleznete

Sám jsem, ještě jako student vysoké školy, bydlel nějaký čas na privátu a řeknu vám: to byly časy! Byl jsem bez závazků, mladý, plný touhy a sexuálního elánu. A ano, uznávám, s prachbídnými zkušenostmi, jak si milování co nejlépe užít. Známe to všichni a netýká se to jen sexu. Pokud chcete být v něčem dobří, musíte mít praxi. To se týče oprav aut, focení, rozeznávání zvuků motorek i chuti piva. Neříkám, že by chlap měl být a priori záletník, ale dokud není ženat či nemá trvalou známost, tak získávání zkušeností není na škodu. Třeba i tím, že si pozvete holku na privát.

Dělali to tak i císařové, známo je to například o Napoleonovi. „Ten chtěl být donem Juanem, ale byl jen Napoleon,“ tvrdí o něm Světové dějiny sexuality. Napoleon sice své metresy střídal, ale ty s ním šly spíše kvůli jeho postavení než fyzické kráse. Na druhou stranu, pomilovat se s císařem mohlo danou dámu v tehdejší společnosti výrazně popostrčit směrem nahoru. Zvláště, pokud by zaujala natolik, že by se císař chtěl potěšit její přítomností pravidelně. Zní to vzletně, ale je to něco jiného než dáma na privátu?

Mademoiselle George z Comédie-Francaise byla jedna z vyvolených, které měl Napoleon v obzvláště v oblibě. Ta nechala dokonce písemný záznam o tom, že když ukojila jeho sexuální hlad, spal Napoleon šťastný a klidný jako dítě. Usínal spokojeně (nebo vyčerpaně) na jejích ňadrech. Vlastně byly Napoleonovy zálety logické; jeho manželství s Josefínou bylo bezdětné. Mimochodem víte, že sám Napoleon přišel o panictví s prostitutkou? Podle historických údajů k tomu došlo v listopadu 1787 v místech, kde dnes stojí Palais-Royal. Co se týče Napoleona a žen, tak mi dovolte vtípek. Zemřel na Heleně. Na svaté Heleně. Ovšem nejedná se o ženu, ale o ostrov, kde byl ve vyhnanství.

Je sex na privátu odsouzeníhodný? Pokud ano, zkuste si odpovědět proč? Prostituce není u nás nelegální. Pokud nedochází k porušování zákona, tak není důvod ho odsuzovat. Navíc je těžké moralizovat, když každý z nás někdy nějaké pravidlo či nařízení porušil. Rušení nočního klidu, řízení pod vlivem alkoholu či vyšší než povolenou rychlostí, vstup na soukromý pozemek atd. Mimochodem to poslední je pro mě už téměř rutina, protože při svých botanických a turistických výpravách lezu na cizí pastviny naprosto běžně.

Osobně se myslím, že při současném množství zákonů a nařízení, které si navíc protiřečí, není možno žít tak, aniž bych tu a tam nějaké neporušil. Já vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale ukažte mi člověka, který zná všechny zákony tak dobře, že ví, kdy by je svým jednáním porušil. Vyprávěla mi mladá maminka, která strávila několik měsíců ve americkém státě Washington, že obnažování na veřejnosti je v USA velmi tvrdě postihováno. To chápu a souhlasím s tím. Jenže pak dodala, že se to vztahuje i na přebalovaní miminek v parku. To už mi přijde poněkud za hranou. Jít se vymočit do křoví? To neexistuje.

Naštěstí tam mají všude zdarma nebo velmi levně dostupné veřejné toalety. A chlapi, přiznejme si, že všichni jsme někdy museli za strom nebo do křoví odskočit. Tak mě napadá, jestli tohle není jeden z důvodů, proč Američané tak často pijí pivo ze třetinek. Kdo ví?