Praha v náručí cizinců

In

Praha je jedním z nejčastěji navštěvovaných měst naší republiky. Není se co divit, její královská historie, nádherná architektura, krásné ženy, příznivé ceny a nabídka všech možných lákadel z ní dělá obecně velmi žádanou turistickou destinaci. Jaké oblasti turisté vyhledávají nejčastěji?

Ach, ty mosty!

Historické centrum naší stověžaté matičky se nachází v těsné blízkosti řeky Vltavy. Historie samozřejmě pořídila svůj otisk i na způsobu přepravy z jednoho břehu na druhý. Dochovalo se několik historických mostů, z nichž ten nejstarší bezesporu kraluje a láká turisty nejvíce díky své kráse, zachovalosti a historické hodnotě. Mluvíme samozřejmě o Karlově mostě.

Ženy lákají svojí krásou

O středoevropských ženách se obecně ví, že oplývají přirozenou krásou a půvabem. A toho si samozřejmě všímají i cizinci. Při svých výletech do našeho hlavního města se proto také zajímají o české ženy. Někteří cizinci se rádi seznamují a flirtují, jiní na to jdou daleko odvážněji. Vyhledají rovnou například služby, které poskytují erotické masérky. Že si s nimi užijí daleko více potěšení, než pouze masáže, je všem samozřejmě jasné již dopředu. Pro cizince ze západních zemí jsou navíc tyto služby finančně velice zajímavé a levné a pro některé z nich je to ten jediný důvod, proč Prahu pravidelně navštěvují.

Gastronomie

Tou je Praha proslavená. Gastronomie je v České republice v posledním desetiletí kvalitativně na vzestupu a její úroveň je v porovnání s roky minulými opravdu na svém vrcholu. Odráží se to také v pestrosti nabídky mezinárodní kuchyně – od asijských specialit, přes mexickou kuchyni, až po ukázky méně tradičních kuchyní, jako jsou aškenázská nebo laoská. Kvalitní gastronomii samozřejmě doplňují celosvětově oblíbené fast foody.

Muzea

Zahraniční turisty velice lákají také naše uznávaná a proslavená muzea. Za zmínku stojí samozřejmě Národní muzeum, mimo ně také například Náprstkovo muzeum nebo České muzeum hudby. Oblíbená jsou také malá muzea, jako například zábavné Interaktivní muzeum filmu NaFilm nebo třeba muzeum s voskovými figurínami slavných hvězd filmového a hudebního nebe.

Vltava láká vždy

Plavby lodí po této krásné řece jsou stálým a vyhledávaným turistickým cílem cizinců i návštěvníků z okolí. Nejoblíbenější jsou vyhlídkové plavby, kde si lze dát příjemné občerstvení, dobré víno nebo pivo a v klidu pozorovat z klidné hladiny krásy našeho největšího města. Oblíbené jsou také restaurace na Náplavce, kde si každý vybere menu podle své chuti.

Do víru velkoměsta!

Nožní život je v Praze opravdu divoký a cizincům se velmi líbí. Dokazují to nekonečné fronty u klubů a barů na Václavském náměstí, kde obzvláště muži ze zahraničí nezřízeně pijí a slaví hromadně například rozlučky se svobodou. Svoje peníze chodí roztáčet zahraniční návštěvníci do pražských kasin, kterých je v centru hned několik.

Moderní i starobylá architektura

Krásné moderní stavby a historické památky lákají mnohé návštěvníky naší metropole. Ať už je to oblíbený Tančící dům nebo třeba Centrum současného umění. Ti, co mají rádi historii, většinou zavítají navštívit klasiku pražské minulosti – Staroměstský orloj, Národní divadlo nebo Pražský hrad.

Co si myslíte o turistickém ruchu v našem hlavním městě? Přináší vám zisk a jste z tohoto důvodu za něj rádi? Nebo byste raději měli od cizinců klid a proto do nejužšího centra města raději ani nechodíte? Napište nám do komentářů, jestli existují místa, kam raději kvůli turistickému ruchu nechodíte.