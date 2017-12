Pracovních Oděvy Praha – Kvalita evropských standardů

Zkusme nalézt obory, jejichž výkon nevyžaduje speciální oděv. Učitel? Programátor? Ti oba si oděv do práce mohou vybírat jen podle počasí a svého vkusu. Kreativní a umělecká povolání? Tam už je to složitější. Dress code mohou vyžadovat i marketingové agentury a třeba sochaře si bez ochranného pláště také dovedeme představit jen těžko. Omezení se týká i úředníků. Zde si můžete přečíst, že i oni se hlásí o svá práva, aby jim jejich pracovní oděv byl zaměstnavatelem proplácen.

