Češi si oblíbili plastické operace, ročně jich absolvují tisíce

Po porodu nebo výrazném zhubnutí dochází k povolení břišní stěny. S tímto jevem bývá většina žen nespokojená a vzniklou situaci tak často řeší plastikou. Operace povolené stěny břišní (tzv. abdominoplastika, více o této operaci zde ) je chirurgický zákrok, který vede ke zploštění břicha odstraněním přebytečné kůže, tuku a zpevnění svalů břišní stěny. K operaci je ale možné přistoupit nejdříve rok od porodu, jelikož do té doby dochází na břiše k postupnému navracení svalů, vaziva i kůže do původního stavu.

You Might Also Like