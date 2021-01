Klinika plastická chirurgie – jaké jsou nejžádanější zákroky a proč je budete chtít také?

Uvažovali jste již někdy nad tím, zda se obrátit na kliniku plastické chirurgie a dopřát si nějaký menší nebo i větší zákrok plastického chirurga, který by jednou provždy odstranil vadu na vaší kráse? Důležitosti vzhledu přikládá význam stále větší procento žen i mužů. A žebříček nejžádanějších zákroků? Možná vás překvapí, zcela jistě inspiruje.

Plastická chirurgie celosvětově na vzestupu

Patříte k těm, kteří jsou se svým vzhledem bezvýhradně spokojeni? Pak jste šťastlivci z poměrně malé skupiny obyvatel a můžete si gratulovat. Pravdou ale je, že většina z nás by při otázce na spokojenost se svým vlastním vzhledem bez zaváhání jmenovala hned několik nedokonalostí, které nás více či méně trápí. Dle Mezinárodní společnosti pro estetickou plastickou chirurgii ISAPS vzrostl celkový počet operačních zákroků plastické chirurgie za posledních 5 let o více jak 10 %, u zákroků neoperačních dokonce o celých 18,8 %, přičemž nárůst o téměř 12 % nastal jen během posledního roku! Pokud také patříte k těm, kterým při pohledu do zrcadla pokaždé ulpí zrak na nějaké nedokonalosti, pak vězte, že takových je nás většina. Dobrou zprávou je, že obor plastické chirurgie se stává stále dostupnějším pro široké vrstvy obyvatel.

Nejčastější zákroky plastických chirurgů:

aplikace botulotoxinu a výplně kyselinou hyaluronovou zvětšení prsou liposukce Operace očních víček Plastika břicha Transplantace vlasů (u mužů stále populárnější)

Být v péči plastického chirurga neznamená hned podstupovat složitou operaci

Je zcela přirozené, že ačkoliv by si mnozí z nás nějaké to vylepšení svého vzhledu toužebně přáli, brzdí nás v rozletu za estetickou dokonalostí spousta otázek. Kolik to bude stát? Jak dlouho budu muset být v nemocnici? Kdy se tkáň zcela zahojí? Nevšimne si někdo, že mám za sebou estetickou operaci? Jak tedy začít? Co takhle … dát si botox!

Aplikace botulotoxinu, tedy tzv. botoxu, je jasným vítězem, nejžádanější procedurou, které kliniky plastické chirurgie nabízejí. Spolu s další neoperační procedurou, aplikací kyseliny hyaluronové (obě metody lze kombinovat), zaujímá první příčku v celkovém pořadí zákroků plastické chirurgie, a to celosvětově. Jedná se o cenově dostupný, velice účinný a zároveň šetrný zákrok, který si může dopřát každý. Velkou výhodou je, že nevyžaduje hospitalizaci, trvá několik málo minut. Více o botulotoxinu pojednává tento článek.

Skalpel prosím

S nedokonalostmi, které nám snižují sebevědomí, se mnozí už narodili, u jiných se vady na kráse projevily až s věkem. Ať už je příčina jakákoliv, některé zákroky se bez anestezie a několikadenní hospitalizace neobejdou. Druhým nejčastějším zákrokem plastických chirurgů je, možná dle očekávání většiny čtenářů, operace prsou. Ve většině případů se jedná o jejich zvětšení, ovšem výjimkou není ani žádost o zmenšení či modelaci tvaru prsů, a to jak u žen, tak u mužů.

Dvě mouchy jednou ranou

Nejspíš nikoho nepřekvapí, že třetím nejčastějším zákrokem plastické chirurgie je liposukce. Věděli jste ale, že můžete podstoupit zákrok, kdy chirurg odsaje nadbytečný tuk z vašeho bříška, boků, či stehen a vrátí vám ho zpátky na těle tam, kde ho potřebujete? Tedy jako výplň prsou, nebo žádoucí výplň v obličejové části? No není to sen? Ale pozor, podstupujete-li liposukci jen za účelem hubnutí, můžete se minout cílem – hubnutí vyžaduje řadu dalších změn v myšlení a životním stylu.

Jak poznat dobrou kliniku?

Nyní už zbývá jen si dodat odvahu a vybrat si tu správnou kliniku a takového plastického chirurga, kterému budete důvěřovat. Vybírejte pečlivě, ptejte se na vše, co vás zajímá. Dobrá klinika vám poskytne maximální množství informací o průběhu zákroku, možných rizicích, délce rekonvalescence a v neposlední řadě i přesnou cenovou kalkulaci. Ať víte, do čeho jdete. Konečné rozhodnutí je vždy jen na vás.

Uvažujete o některém ze zvýše zmíněných zákroků, nebo máte již plastikou za sebou? Podělte se s námi a dalšími čtenáři o své zkušenosti v diskusi pod článkem.