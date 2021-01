Plastická chirurgie na Praze 1 nabízí více, než jen péči o krásu

Pionýrem plastické chirurgie u nás se stal akademik František Burian, který v průběhu první světové války otevřel první stanici plastické chirurgie v Temešváru. Jeho nebývalý talent a zručnost mu do budoucna vynesly světové uznání. Ještě před otevřením zmiňované vinohradské kliniky se mu v roce 1932 (společně s doktorem Arnoldem Jiráskem) podařilo dosáhnout uznání plastické chirurgie jako samostatného oboru. V tehdejším Československu to bylo jako v první zemi na světě. Brzy na to byl obor oficiálně přednášen na Univerzitě Karlově.

You Might Also Like