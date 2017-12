Byty Praha – To Nejlepší na Realitním Trhu

In

Šíří i rozmanitostí nabídky volných bytů Praha předčí všechny další lokality naší republiky. O tom nemůže být sporu. I v jiných částech země se samozřejmě dají nalézt zajímavé příležitosti ke koupi či pronájmu, ale nikde jinde nenajdete takové množství zajímavých a často zcela výjimečných bytů jako právě v našem hlavním městě.

Výjimečná metropole

Praha zaujímá v rámci České republiky zcela unikátní pozici. Jakožto hlavní město země přitahuje značné množství zahraničních i domácích firem, které s sebou přinášejí bezpočet pracovních a obchodních příležitostí. To pochopitelně vábí mnoho lidí, kteří do Prahy přicházejí za prací či byznysem. V konečném důsledku tak celkem logicky dochází k neustálému zvyšování poptávky po bydlení.

Možnosti Prahy jsou sice velké, ale nepolevující příliv dalších a dalších lidí tlačí v posledních letech ceny bytů skutečně vysoko a zakoupit či pronajmout si vhodné bydlení, je pro čím dál větší počet našich občanů značně obtížné. Více o této problematice naleznete zde.

Rozmanitý výběr

Praha nabízí bezpočet bytů nejrůznější úrovně a to ať už k prodeji nebo jen k pronajmutí. Co do rozmanitosti i množství bytů, které jsou zde k dispozici, nemá naše metropole v regionu konkurenci. Jedinou komplikací, která tak může při snaze o nalezení vhodného bytu mnohé z nás potkat, je vysoká cena. Zejména s ohledem na reálné možnosti velké části tuzemské populace může být stále rostoucí cenová hladina bytů v Praze poněkud nepříjemnou překážkou.

Byty Praha – Pro ty úspěšnější z nás

Při hledání vhodného bytu v našem hlavním městě vás tedy může zaskočit především vyšší cena, to už jsme si řekli. Máte-li však k dispozici dostatečné množství peněz, popřípadě získáte-li hypotéku, pak není nic, co by vám v tomto ohledu nebyla Praha schopna vyplnit. Od nejmenší garsonky někde na Žižkově, přes třípokojový byt na Zahradním městě až po luxusní rezidenci na některé s prestižních adres v centru.

O jednom zajímavém projektu v samém srdci Prahy si můžete přečíst v tomto článku.

Téměř všichni realitní odborníci a ekonomové se shodují, že ceny pražských bytů a nemovitostí vůbec, stále ještě nedosáhly svého vrcholu. Vzhledem k tomu může pořízení vlastního bytu s velkou pravděpodobností znamenat rozumně vynaložené prostředky.

Pražský byt jako skvělá investice

Vlastníte-li dnes v našem hlavním městě téměř jakýkoliv byt vhodný k prodeji či pronajmutí, patříte ve srovnání s většinou tuzemské populace zřejmě k té movitější vrstvě. Vzhledem k hodnotám, jakých pražské byty v současnosti dosahují, to rozhodně není přehnané tvrzení. A pořízení bytu v metropoli je i přes současnou výši cen stále ještě zajímavou a vcelku bezpečnou investicí.

Klíčová role realitních kanceláří

Značná část transakcí s byty se na našem realitním trhu odehrává prostřednictvím realitních kanceláří a nejinak je tomu i v Praze. Výhodou spolupráce s některou ze solidních realitních kanceláří je skutečnost, že vše potřebné k uskutečnění obchodu obstará za vás. Zajistí hladký průběh převodu vlastnických práv i finančních prostředků.

Jak nejlépe vybírat?

Ať už hledáte byt k pronájmu či ke koupi, každá slušná realitka vám prostřednictvím svých webových stránek umožní pohodlný výběr. Vše bývá přehledně rozděleno do několika hlavních kategorií a navíc máte možnost stanovit si některé upřesňující požadavky a detaily.

Zejména lze volit podle ceny, kterou jste ochoten zaplatit a dalším důležitým faktorem je také volba pražské čtvrti, v níž by se byt měl nacházet. Vybírat můžete i podle počtu místností či stavu, v jakém se byt nachází. Někdo hledá 3+1, jinému stačí garsonka, některý zájemce chce byt v perfektním stavu a dalšímu nutnost menší rekonstrukce vůbec vadit nemusí.

Možností je celá řada a koupit či pronajmout lze v Praze téměř cokoliv, pakliže je na to náležitě připravena také vaše peněženka.

Slyšeli jste už o dražbě?

Prostá koupě nebo pronájem nejsou dnes jedinými způsoby, jak se lze ke kýženému bytu dostat. Existuje zde také možnost dražby. Za určitých okolností může být právě dražba bytu pro kupujícího tou nejlepší variantou a v případě omezeného zájmu lze byt pořídit mnohdy i výrazně levněji.

Vzhledem k pražským cenám může být tedy účast v dražbě velice zajímavá, a pokud jste úspěšní, vede i k nemalé úspoře finančních prostředků. A o peníze jde v této souvislosti především.