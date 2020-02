Detoxikace – 10 jídel, která by na vašem jídelníčku neměla chybět, pokud to myslíte s očistou organismu vážně

In

Pro naše tělo je detoxikace jedním z neustále probíhajících procesů. Každodenně jsme vystavováni působení škodlivých látek a každodenně náš organismus pracuje, aby je z těla opět vypudil. My mu to můžeme významně usnadnit – třeba správnou stravou. Které potraviny jsou k tomuto účelu nejvhodnější, to prozradí následující článek.

Detoxikace – kdy pro ni nazrál čas?

Mezi nejrozšířenější příznaky nadměrné akumulace toxinů ve vašem těle může patřit kupříkladu nadýmání či problémy s trávením, únava, vyrážky či podrážděná kůže, nevolnost či bílý povlak na jazyku. Může jít samozřejmě o příznaky jiné nemoci – rozhodně se poraďte s vaším lékařem. Možná ale jen potřebujete změnit své životní a stravovací návyky. V tom druhém případě existuje pestrá paleta potravin, které by neměly na vašem talíři chybět…

Doplňte svůj jídelníček o následující položky a vaše tělo vám bude vděčné:

Čočka

Čočka je vydatným zdrojem gama–aminomáselné kyseliny, která je klíčová pro správné fungování centrálního nervového systému. Její nedostatek má za následek podráždění, agresivitu či deprese. Kromě gama-aminomáselné kyseliny je čočka také bohatým zdrojem vlákniny, která je nezbytná pro zažívání.

Česnek

Pozitivní účinky česneku jsou lidstvu známy odpradávna. Kromě toho, že jde o přirozené antibiotikum, dokáže česnek také stimulovat funkci enzymů v játrech a produkci bílých krvinek. Obojí je pro eliminaci škodlivin v těle nezbytné.

Řepa

Řepa je bohatá na antioxidanty a další užitečné živiny. Dokáže chránit tělo před akumulací volných radikálů a přispívá k optimálnímu průběhu samoočistných procesů v lidském těle. I jedna sklenka řepné šťávy denně má pozitivní účinky na pročištění krve, ale i omlazení pleti.

Kapusta

Kapusta je kaloricky nenáročná, nicméně velice bohatá na vlákninu, vitamíny a zdraví příznivé látky, jako je například sulforafan, což je látka klíčová v boji proti toxinům a dokonce i rakovinným buňkám.

Listová zelenina

Ať již se jedná o roketu, brokolici, špenát či další druhy listové zeleniny, v podstatě se nemůžete minout účinkem. Zelenina tohoto typu obsahuje ve značné míře chlorofyl, který je důležitým nejen pro fotosyntézu rostlin, ale i zdraví člověka, neboť přispívá k čištění krve.

Listové zeleniny dokáží také odbourávat těžké kovy, pesticidy a chemikálie z těla.

Pampeliška

Výtažky a čaje z pampelišek jsou skutečnou antioxidantovou bombou. Stimulují funkci jater a slinivky, jsou užitečné k podpoře čištění krve a pomáhají při odbourání škodlivin z trávicího systému. Pampeliška je krom toho vynikajícím zdrojem vitamínu K.

Citróny

Že je citrón extrémně bohatým zdrojem vitamínu C, a že vitamín C je klíčový k detoxikaci organismu, je všeobecně známo. Pomoci může ale i při hubnutí a je výtečný ke zlepšení fungování imunitního systému. Co všechno takový citrón dokáže, si můžete přečíst zde.

Jablka

Denně jedno jablko, k doktorovi daleko, říká staré přísloví a je těžké s ním nesouhlasit. Pokud máme zabíhat do detailů, jablka obsahují pektin, který pomáhá při eliminaci škodlivin nahromaděných v trávicím traktu.

Vlašské ořechy

U vlašských ořechů je dobré zmínit, že obsahují arginin, který je důležitý při čištění jater od prvků, jako je například amoniak. Jejich příznivý dopad na trávicí soustavu je rovněž nezanedbatelný.

Zázvor

Posílení imunitního systému a detoxikační účinky patří mezi hlavní devizy zázvoru. Tento kořen je velice aromatický, a potenciálně velice léčivý, měl by se ale brát s mírou. Dospělý člověk by neměl zkonzumovat více, než 4 gramy zázvoru za den. Při příliš časté konzumaci zázvoru si navíc tělo zvykne a jeho účinky se tak oslabí.

To tedy bylo 10 potravin, na které by se měla soustředit vaše pozornost, pokud to s detoxikací myslíte vážně!

Které další potraviny byste na náš list přidali a proč? Jak vypadá váš jídelníček v současnosti? Chtěli byste na něm něco změnit? Přidejte se do diskuse!