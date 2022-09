Nuda v ložnici? Super tipy, jak se jí jednou provždy zbavit

Na začátku je vztah plný vášně a žhavého sexu, ale s přibývajícími roky se do něj vkrádá rutina. A stres a běžné starosti odsouvají vášeň na druhou kolej. Jak znovu vrátit do ložnice jiskřivý náboj?

Sex je kořením každého vztahu, a pokud to v posteli nefunguje, zpravidla přestává fungovat i vztah. Jenže dnešní uspěchaná doba moc postelovým hrátkám nepřeje. Trávíme spoustu času v práci, pak péčí o domácnost, k tomu nějaký ten sport a setkání s přáteli a večer usínáme, sotva se naše hlava dotkne polštáře. To je však velká škoda, protože milování má skvělý vliv nejen na náš vztah, ale také na naše zdraví.

Sex jako lék i elixír mládí

Pokud se vám zrovna do sexu nechce, mějte na paměti, že sex je skvělý pomocník pro vaše zdraví i krásu. Při milování se totiž vylučují hormony, jako je serotonin, oxytocin a endorfiny, kterým se také říká hormony dobré nálady či hormony štěstí. A tak je jasné, že pokud si budete dopřávat pravidelný sex, žádná deprese vám nehrozí. Díky orgasmu už nebudete trpět ani nespavostí, protože se po něm tělo uvolní a unaví a problémy se spánkem mizí jako mávnutím kouzelného proutku. Vymlouváte se občas na bolesti hlavy? Tak s tím je teď konec, protože sex naopak dokáže od bolesti hlavy účinně pomoci. Také s ním posilujete svaly pánevního dna, tudíž nebudete mít později problémy s únikem moči a v neposlední řadě při milování krásně hubnete. Při sexu totiž podle odborníků zapojujeme svaly, které jinak při běžných činnostech zahálí.

Hraní k postelovým hrátkám patří

Nejhorším zabijákem žhavého milování je nuda. Takže ji z ložnice nekompromisně vyžeňte a pusťte do ní zábavu. Co takhle sáhnout po nějakém kostýmu? Touží váš partner po žhavém sexu s letuškou, krásnou pokojskou nebo sexy tanečnicí? Dopřejte mu to. Nakupte si svůdné prádélko a změňte se v sexy dračici. Že na tohle jste moc stydlivá? Nevadí! Sáhněte po nějaké erotické hře. Na trhu jich je k dostání celá řada a vy si můžete vyzkoušet neobvyklé praktiky v rámci svůdných úkolů. Uvidíte, že nuda už u vás v ložnici nebude mít místo.

Vyzkoušejte erotické pomůcky

Ve svých fantaziích si užíváte sex třeba se dvěma i třemi muži, ale v reálu byste do toho nikdy nešla? Zkuste do vašich erotických her přizvat vibrátor. Ženy se často obávají, že jej budou partneři brát jako konkurenci, ale ti mají naopak tyhle hrátky velmi rádi. Zkusit můžete také vibrační vajíčko, které svými vibracemi umocní prožitek z milování. A pokud patříte mezi ženy, které nedokážou dosáhnout orgasmu, a vězte, že jich není zrovna málo, přizvěte do ložnice stimulátor klitorisu. S ním totiž dosáhne orgasmu opravdu každá žena. Spoustu zajímavých pomůcek nabízí výrobci i pro muže, stačí se porozhlédnout, protože jedno je jisté, erotické pomůcky rozhodně zaženou v posteli nudu.

Tantrický sex, masáže a spol.

Spíš než hrátky a pomůcky máte rádi něžnost, doteky, romantiku a vášnivé napětí? Pak si zkuste s partnerem udělat navzájem erotickou masáž. Použijte jemný masážní olej, laskejte a hlaďte ho po celém těle, a přitom se schválně vyhýbejte těm nejcitlivějším místům. Uvidíte, co udělá takové erotické napětí s vaší vášní. Skvělým pomocníkem může být tantrický sex a vyzkoušet můžete také kámasútru. V milování se fantazii rozhodně meze nekladou.