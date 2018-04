Bluboo S1 zaujme velkým displejem bez jakéhokoliv rámečku – Nechybí ani integrovaný snímač otisku prstů a slušný výkon

Co se týče vnitřního vybavení popisovaného mobilního telefonu, dočkáte se slušného výkonu. Celému přístroji vévodí osmijádrový procesor MediaTek, který doplňuje dostatečně velká paměť RAM (4 GB). Pro ukládání fotografií nebo aplikací můžete využívat vnitřní paměť telefonu o velikosti 64 GB. Kdyby vám to přeci jen nepostačovalo, můžete ji kdykoliv rozšířit zapojením micro SD karty s maximální velikostí 256 GB.

V červenci 2017 došlo k oficiálnímu představení mobilního telefonu Bluboo S1 . Pokud jste nyní ve fázi vybírání nového modelu, jistě se vám o tomto přístroji bude hodit co nejvíce informací. Přečtěte si, jaká na vás čeká konstrukce i jaké vnitřní vybavení dostal tento model do vínku.