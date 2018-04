Permanentní make-up v Praze zkouší stále více žen – Zbavte se každodenní nutnosti líčení a buďte krásná hned po probuzení!

Víte, že permanentní make-up v Praze využívá stále více žen? Aby taky ne. Za jednorázový výdaj financí z peněženky máte o make-up na pár let vystaráno. Komu by se nelíbilo budit se již nalíčená a nemuset večer trávit dlouhé minuty odličováním?

Jak permanentní make-up funguje

Princip permanentního make-upu je poměrně jednoduchý. Jedná se o speciální metodu, která s pomocí určeného přístroje aplikuje pigment do vrchních vrstev pokožky na vybraných místech. Nespornou výhodou permanentního make-upu je přitom skutečnost, že umožňuje ženě dlouhodobé nalíčení bez nutnosti každodenních úprav. Díky němu se tak můžete rozloučit s každodenní snahou u zrcadla, jelikož zkušená kosmetička vše udělá za vás.

Permanentního make-upu se přitom nemusíte obávat ani v případě, že nosíte brýle nebo kontaktní čočky. Pokud je tato metoda prováděna správně zkušenými kosmetičkami, je naprosto bezpečná. Na pozoru by se měly mít pouze ženy, které trpí nějakými alergiemi. Existuje zde totiž riziko, že u nich na pigment pokožka nebude reagovat pozitivně. Jako si můžete přečíst ZDE, doporučuje se v takovém případě nejprve poradit s vaším lékařem.

Princip permanentního make-upu lze tak trochu přirovnat k tetování. I z toho důvodu se nemusíte obávat, že by se vám takový make-up smyl pod proudem vody. Bez obav s ním můžete vyrazit k moři nebo se oddávat vašemu oblíbenému sportu.



Permanentní make-up v Praze provádí řada salónů. Co vám zde nalíčí?

Určitě vás nyní bude zajímat, co všechno si vlastně za pomoci permanentního make-upu můžete nechat zvýraznit. Dá se přitom říct, že mezi tři nejčastější poskytované služby patří:

Permanentní nalíčení obočí

Permanentní nalíčení rtů

Permanentní oční linky

Na vás je pochopitelně výběr vhodného odstínu nebo třeba tvaru. Vždy lze však doporučit vše nejprve s kosmetičkou zkonzultovat. Nabídne vám tak jiný pohled na věc a opravdová profesionálka navíc vhodný odstín i tvar sama pozná.

Dále je třeba zmínit, že permanentní make-up nevydrží celý život. Postupem času totiž bude docházet ke ztrátě pigmentu, a proto je třeba čas od času salon znovu navštívit a vyžádat si oživení vaší vizáže. Ke ztrátě pigmentu přitom dochází u každého člověka jinak rychle. Na tento proces má kromě jiného vliv například váš věk nebo to, jak moc se potíte.

Obecně se říká, že permanentní make-up drží precizně na svém místě zhruba dva roky. Po této době se může začít na některých místech postupně vytrácet a je tak třeba jej doplnit.

Bude to bolet?

Mnoho žen samozřejmě taková otázka napadne. Přece jen k aplikaci pigmentu dochází s pomocí speciálních jehliček. Jak již bylo řečeno, princip je podobný jako u tetování, zde se však barva aplikuje do jiné vrstvy pokožky. Jelikož obličej je obecně velmi citlivý a například na rtech najdeme velké množství nervových zakončení, nedá se říct, že by byl zákrok naprosto bezbolestný.

Nejedná se však o nic, co by se nedalo vydržet. Navíc vám v salonech před zákrokem aplikují povrchové anestetikum, které bolesti rozhodně částečně zamezí. A pozor si dejte i na následnou péči. Po proceduře totiž na obličeji vzniknou malé stroupky, které se zhruba po týdnu samy sloupnou. Určitě se nesnažte tento proces urychlit tím, že si je strhnete samy. Jednak by vás to zbytečně bolelo a jednak byste si mohla zadělat na nepěkné jizvy.

Na závěr je ještě třeba říct, že permanentní make-up není schopen nahradit veškeré líčící přípravky, jako se ostatně píše v TOMTO článku. Pokud jste tak například zvyklé na používání make-upu, pudru, tvářenky nebo očních stínů, budete si muset dopomoci s klasickými líčidly. Permanentní make-up se postará o základní zvýraznění, které oceníte především u každodenního líčení.