Tantrické masáže versus sex

Sexuální náboj, který erotickou masáž provází od samého začátku, popřít nelze. I když je jedním z prvků, které ji vystihují, není možná překvapivě tím nejdůležitějším. Erotika je pouze doplňkem všech výhod, které tento typ masáže přináší. Až se proto rozhodnete zarezervovat si svou první tantrickou masáž, nečekejte sexuální služby, i když hranice je velmi tenká. Pojďme si ji v tomto článku lépe definovat a představit si triky, jak se před tímto druhem masáže dostat do toho správného rozpoložení.

Znamená tantrická masáž sexuální orgie?

Ne, tantrická masáž neznamená sex. Jedná se o erotickou techniku masírování, která má svůj původ ve staroindických tantrických rituálech. Celkově je tato masáž vysoce smyslná, erotická a sexuální povahy. Nezahrnuje však sex ani žádný druh sexuální penetrace.

Tantrické masérky uvolňují, omlazují a vzrušují tělo masírovaného prostřednictvím síly doteku. Promění se ve vaše terapeutky, které se skutečně budou dotýkat vašich citlivých a erotogenních míst, za účelem stimulace a vzrušení, nikoli orgasmu. Při této sexy masáži jde o dosažení stavu naprosté blaženosti pouze prostřednictvím síly dotyku.

Erotická masáž chce svůj čas

Na erotickou masáž byste si měli vyhradit nejméně jednu hodinu. To je opravdu minimum pro to, abyste se dokázali kompletně uvolnit, a abyste si mohli vychutnat všechny benefity, které vám nabízí. A to je další výrazný rozdíl od bleskových sexuálních služeb.

Jednoznačně nejde o žádnou rychlovku. Hlazení, které se praktikuje při tantrické masáži, je jemné a pomalé. Klidně tempo napomáhá vnímat pocity v celém těle do opravdové hloubky. Opakované intenzivní vlny vzrušení a uvolnění, nikoliv sprint k orgasmu – to je to, co tento druh masáže definuje.

Spiritualita a správný mindset

Během masáže masérka pracuje nejen s vaším tělem a myslí, ale zaměřuje se také na vytvoření co nejpříznivějšího prostředí, abyste mohli nechat všechny starosti odejít. Atmosféra, kterou vytváří, je stejně tak důležitá jako samotná masáž. To protože je nezbytné, abyste se cítili zcela respektováni, opečováváni a v bezpečí. Jen tak lze dosáhnout vašeho vzájemného duchovního sjed­no­ce­ní.

Jak se na masáž připravit?

Odvést pozornost od každodenních starostí může být náročné, ale abyste si tento zážitek užili v plné kráse, je klíčové se uvolnit. Do masážního salonu se snažte přijít brzy a beze spěchu, ať je pro vás snadnější zcela se oddat naprostému relaxu.

Dostat se do té správné nálady vám může pomoci i relaxační sprcha těsně před masáží. Dalším trikem, který můžete použít, je provést si pár dechových cvičení. Ta jsou perfektní pro uklidnění nervů a soustředění se na to, co je opravdu důležité – zpomalit a užívat si.

Co však výrazně nedoporučujeme, je požití návykových látek, které spíše než aby vás uvolnily, otupí vaše smysly.

Tantrická masáž není jen erotickým, ale také duchovním zážitkem, který vám nabízí možnost prozkoumat některé aspekty vaší mysli. Otevřete se této nové zkušenosti, která je smyslná a také velmi obohacující. Přivede vás do jakéhosi meditativního stavu, němž zapomenete na okolní svět a uvědomíte si složitost toho svého vnitřního.

