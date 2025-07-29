Ceník úpravy řasy a obočí – co stojí více a proč

Kosmetické úpravy řas a obočí zažívají v posledních letech obrovský boom. Zatímco před pěti lety si ženy nechávaly upravovat především obočí, dnes je stejně populární i laminace nebo prodlužování řas. Ceník úprav řas a obočí a rozdíl mezi těmito službami často překvapí – úpravy řas bývají výrazně dražší než podobné procedury u obočí.
Základní laminace obočí stojí obvykle 700-1200 korun, zatímco laminace řas vyjde na 800-1800 korun. Microblading obočí se pohybuje kolem 4000-8000 korun, prodlužování řas pak 1500-3500 korun podle techniky. Tyto rozdíly nejsou náhodné – odrážejí specifické nároky každého typu úpravy.
Cenové srovnání základních služeb
Nejpopulárnější dočasné úpravy se cenově výrazně liší. Laminace obočí stojí průměrně 1000 korun a vydrží 6-8 týdnů. Laminace řas za 1500 korun vydrží 4-6 týdnů. Na první pohled vychází obočí výhodněji.
U trvalých úprav jsou rozdíly ještě markantnější. Microblading obočí za 6000 korun vydrží 12-18 měsíců. Klasické prodlužování řas za 2500 korun vyžaduje doplňování každé 3-4 týdny. Ročně tak na řasy zaplatíte 20000-30000 korun, na obočí pouhých 4000-6000 korun.
Nejlevnější variantou je profesionální úprava obočí pinzetou za 300-500 korun. Nejdražší bývá volume prodlužování řas, které stojí až 4000 korun za aplikaci.
Proč jsou úpravy řas obvykle dražší?
Práce s řasami vyžaduje mimořádnou preciznost. Jednotlivé chloupky jsou jemnější než u obočí a kosmetička musí pracovat velmi blízko oka. Každý pohyb musí být kontrolovaný, což výrazně prodlužuje čas procedury.
Produkty pro řasy jsou nákladnější než pro obočí. Kvalitní řasenky pro prodlužování stojí 200-500 korun za balení, laminační sady 3000-5000 korun. Srovnatelné produkty pro obočí jsou o 30-50 % levnější.
Riziko poškození při práci s řasami je vyšší. Nesprávná aplikace znamená chemické poleptání oka nebo alergické reakce. Kosmetička musí mít pojištění odpovědnosti a specializované školení, což se promítá do ceny.
Pak je tu i časová náročnost. Laminace řas trvá 90 minut, obočí 60 minut. Prodlužování řas zabere 2-3 hodiny.
Specifika ovlivňující ceny úprav obočí
Úpravy obočí nabízejí širokou škálu technik s různými cenami. Základní tvarování pinzetou stojí 400 korun, permanentní makeup až 8000 korun. Tato variabilita umožňuje přizpůsobit službu rozpočtu zákaznice.
Módní trendy výrazně ovlivňují poptávku po úpravách obočí. Když bylo v módě tenké obočí, dominovaly levné úpravy pinzetou. Současný trend hustého, přirozeného obočí zvýšil popularitu microbladingu a laminace. Zároveň se ale tenké obočí začíná do módy opět vracet.
Individuální přístup je u obočí jednodušší než u řas. Tvar obočí se přizpůsobuje tvaru obličeje, ale základní princip zůstává stejný. U řas musí kosmetička zvážit délku, zakřivení a hustotu přirozených řas každé klientky. Trvanlivost úprav obočí je obecně delší. Microblading vydrží rok a půl, laminace obočí 8 týdnů. Srovnatelné úpravy řas vydrží kratší dobu kvůli rychlejšímu růstu řasových chloupků.
Poměr ceny a trvanlivosti
Při výpočtu skutečných nákladů je třeba zohlednit trvanlivost každé úpravy.
- Laminace obočí za 1000 korun vydrží 8 týdnů – denní náklad je 18 korun.
- Laminace řas za 1500 korun vydrží 6 týdnů – denní náklad 36 korun.
- Microblading za 6000 korun se rozpočítá na 18 měsíců – denní náklad 11 korun.
- Prodlužování řas za 2500 korun s doplňováním každé 4 týdny vychází na 89 korun denně při započtení údržby.
Roční náklady na údržbu jsou u řas vyšší. Pravidelné laminace obočí stojí ročně 6000-8000 korun. Udržování prodlužovaných řas vyjde na cca 20000 korun ročně.
Nejekonomičtější dlouhodobě je microblading s občasnou laminací pro osvěžení. Nejnákladnější je volume prodlužování řas s měsíční údržbou.
Kombinované balíčky a jejich výhodnost
Mnoho salonů nabízí slevy za kombinaci služeb pro řasy i obočí. Standardní sleva činí 10-20 % při objednání obou úprav současně. Reálná úspora se pohybuje kolem 200-500 korun.
Výhodnost kombinace závisí na typu služeb. Laminace obočí a řas ve stejný den je praktická a ušetří čas. Microblading s prodlužováním řas je méně vhodný – hojení obočí trvá týden a v té době by se řasy neměly namáčet. Optimální časování různých úprav si žádá správné plánování. Microblading je nejlepší naplánovat 2-3 týdny před důležitou událostí. Prodlužování řas lze udělat těsně před akcí. Laminaci obou partií je vhodné kombinovat kvůli podobné době hojení.
Některé salony nabízejí „členské“ programy s měsíčními paušály. Za 2000-3000 korun měsíčně dostanete neomezené úpravy. Vyplatí se pouze při velmi častém využívání služeb.
Jak vybrat nejlepší poměr cena-výkon
Úpravy řas jsou obecně dražší kvůli vyšší složitosti, nákladnějším produktům a větším rizikům. Obočí nabízí více cenově dostupných variant s delší trvanlivostí. Pro zákaznice s omezeným rozpočtem je nejlepší volbou microblading obočí s občasnou laminací. Poskytuje dlouhodobý efekt za rozumnou cenu. Pro bohatší klientky je zase vhodná kombinace permanentních úprav obočí s pravidelným prodlužováním řas.
Při rozhodování mezi řasami a obočím zvažte svůj životní styl. Pro aktivní ženy s minimem času na ranní rutinu je tu prodlužování řas. Ženy preferující přirozený vzhled si vystačí s kvalitními úpravami obočí.
Nejdůležitější je najít kvalifikovanou kosmetičku s dobrou pověstí. Levná, ale nekvalitní úprava vás vyjde nakonec dráž než prémiová služba od odbornice. Investice do kvality se u kosmetických úprav vždy vyplatí.