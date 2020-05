Hledáte domy k pronájmu? Mariánské Lázně mohou být skvělým místem, kde se po nich poohlížet, a to z mnoha důvodů

“Mariánky” nejsou chudé ani na pracovní příležitosti, logicky jich ale bude většina navázána právě na oblast turismu, cestovního ruchu a lázeňství (včetně výroby místních proslulých oplatek). Řada místních ale za prací dojíždí. Například do blízkého Německa, nebo do větších Karlových Varů, Plzně či Chebu, kam je odtud dobré dopravní spojení. Pokud byste náhodou ve městě samotném vhodné uplatnění nemohli najít, v jeho okolí jej pak najdete takřka jistě.

