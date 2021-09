Krabičky – jídlo, které umí zatočit s kily navíc

Přemýšlíte o tom, že vyzkoušíte zdravé krabičky? Jídlo by mělo především vyhovovat vašim chutím, aniž byste se museli ohlížet na to, zda jen chcete zdravě jíst, nebo chcete nějaké to kilo shodit. Krabičková dieta je zdravou, pohodlnou a překvapivě účinnou metodou, jak snížit hmotnost, aniž byste trpěli hlady, byli podráždění a bez energie. Rádi byste se o tomto typu stravování dozvěděli víc? V tom případě čtete ten správný článek. Shrnuli jsme vše podstatné, co byste o krabičkách měli vědět dříve, než se přihlásíte k jejich odebírání.

Krabičky – jídlo, které obsahuje vše, co je pro vaše tělo důležité

Opakuje se to pořád dokola, podstatou zdravého životního stylu je pestrá a vyvážená strava a přiměřená pohybová aktivita. Zní to naprosto jednoduše.jen si zdravě uvaříte a sem tam si zacvičíte. Kdyby to ale bylo tak prosté, nemá polovina českého národa nadváhu. Domácí jídla si navíc vaří čím dál méně lidí. Málo času, stres z práce, sedavé zaměstnání a lenost, to vše způsobuje, že populace především v západním světě neustále tloustne.

Abyste zdravě zhubli, netrápili se přitom hlady a dodali vašemu tělu vše potřebné – od minerálů až po vitamíny, museli byste se věnovat nejen přípravě těch správných pokrmů, ale také si všechny nutriční a kalorické hodnoty poctivě vypočítat. Říkáte si, kdo na to má čas? Jenže toto je ta jediná opravdu účinná cesta, jak hubnout zdravě. Všechny ostatní jednostranné a podivné diety mohou sice přinést výsledky, ale zcela jistě se brzy dostaví jo-jo efekt, nehledě na to, že během takto striktních dietních režimů začnete posléze strádat jak duševně tak tělesně.

Nedostatek času by vás neměl odradit. Zdravé krabičky jsou bez starostí

Lidé tloustnou a ještě k tomu s tím nic moc nedělají. Vy už se ale na sebe nemůžete dívat. Toužíte po změně a jste ochotni udělat vše, co je ve vašich silách. Jenže pracovní závazky vám berou vítr z plachet. Právě pro vás jsou zdravé krabičky ideálním řešením.

Jídelníček tvoří výživový poradce každému zájemci na míru.

Nemusíte vařit, všechny denní chody (zpravidla pět nebo tři jídla) jsou hotové a připravené ke konzumaci.

Každý den budete dostávat jiné pokrmy. Strava je nejen vyvážená, ale také pestrá, takže se zdravých pokrmů nepřejíte a budou vám zaručeně chutnat.

Naučíte se jíst zdravě a pravidelně. Nebudete mít hlad.

Správné vedení během programu má edukativní charakter. Díky němu je riziko jo-jo efektu minimální.

Jaké jsou nevýhody krabičkové diety?

Krabičková dieta budee vynikající, ale jen pokud ji odebíráte od zkušeného a spolehlivého dodavatele. Firem, které nabízí rozvoz krabiček, je hodně. Nicméně komplexní služby a prvotřídní pokrmy nabízí pouhá hrstka. Na co si dát při krabičkování pozor?

Firma zaměstnává nekvalifikované pracovníky. Pokrmy nejsou nastaveny individuálně, a proto nemá krabičková dieta takový efekt, jaký by měla mít. Dodavatel se snaží srazit cenu koncového produktu snížením kvality vstupních surovin. Pokrm kvůli tomu nemusí mít takové výživové hodnoty, jaké dodavatel inzeruje. To v extrémních případech vede k rozvoji chudokrevnosti a řídnutí kostí. Klient pociťuje často hlad a je bez energie. Krabičkové jídlo není dobré. Jídelníček se často opakuje a postrádá pestrost.

Až se budete ohlížet po dodavateli, dejte na osobní doporučení a recenze bývalých klientů. Seriózní firmy vám nabídnou týdenní menu na zkoušku, abyste si vybrali stravovací program, který vám nejlépe vyhovuje.

Dejte si záležet na výběru

Jen kvalifikovaný výživový poradce vám vytvoří chutný jídelníček, který dokonale pokryje váš denní příjem živin.

Krabičky jsou zdravou alternativou jednostranných diet, u kterých nelze delší dobu vydržet.

Vaření přenecháte profesionálnímu kuchaři, takže se můžete zkoncentrovbat na práci, své blízké a v neposlední řadě i na cvičení.

Co vás přesvědčilo o tom, abyste krabičky vyzkoušeli? Dokázali jste si vybrat tu správnou dodavatelskou firmu hned napoprvé?

Co pro vás bylo během krabičkové diety největším pokušením?