Účinky CBD oleje, které vás překvapí

Co to „CBD“ vlastně znamená?

Konopí a výrobkům z této kontroverzní rostliny se dostává stále větší pozornosti. Je to dáno především tím, že se dnes dostává do každé oblasti lidského života. Běžně si můžeme koupit oblečení, které je z něj ušité, průmysl využívá konopná lana a mazivo, konopný olej vstoupil do české gastronomie a extrakty z něj nacházejí uplatnění v medicíně. A právě o posledním zmíněném – CBD oleji a jeho účincích – bude dneska řeč