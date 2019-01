Jak nakupovat bitcoiny v roce 2019 a jaká možnost je nejvýhodnější?

Co dělat poté, co jsem nakoupil?

Poté, co do bitcoinmatu vložíte peníze a potvrdíte nákup, automat vám vytiskne nebo zašle emailem potřebné údaje. Dále si stáhnete mobilní peněženku, ze které budete mít potom k vašemu virtuálnímu bohatství přístup.

V případě, že se rozhodnete nakoupit bankovním příkazem, směnárna vám peníze přičte na váš účet poté, co je obdrží (zpravidla do několika dní). Následně je můžete proměnit za kryptoměnu , nebo je nechat na svém účtu a počkat si na vhodný moment k nákupu.

Zatímco několik let zpátky byl nákup bitcoinů poměrně komplikovaný, v dnešní době je možností, jak nakupovat bitcoiny , hned několik. Ať už se rozhodnete pro nákup přes jednu z mnoha licencovaných směnáren, automatů, nebo od jednoho z koncových uživatelů, následující článek vám napoví, jaké má každá možnosti pro a proti a na co si dát při nákupu pozor.