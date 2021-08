Založte svoje podnikání na efektivní obchodní strategii

In

Máte firmu, máte zboží, chcete prodávat a myslíte si, že je to více méně všechno, co potřebujete? Obchodní plán nebo strategie vám připadá jako zbytečná administrativa, protože svoje podnikání financujete sami a nemusíte proto vytvářet hlavičkové dokumenty pro investory? Chyba! Obchodní plán je tu především pro vás, je to mapa, podle které můžete svůj byznys bezpečně navigovat.

Co je obchodní plán a jak vypadá?

Obchodní plán může mít různé podoby a jednoznačný mustr na něj neexistuje. Ve zkratce jde ale o to, abyste:

definovali svoji současnou pozici

definovali svoje cíle

definovali způsob, jak se k cílům dostat, určili rozpočet a zodpovědné osoby

První krok obchodního plánu: Současná pozice

Než si řeknete, kam směřujete, je dobré konstatovat, kde právě jste. Pomoci vám k tomu může například strategická analýza SWOT, v rámci které zkoumáte čtyři skutečnosti:

Své silné stránky (Strenghts): v čem jste lepší než konkurence a na čem můžete stavět.

(Strenghts): v čem jste lepší než konkurence a na čem můžete stavět. Své slabé stránky (Weaknesses): v čem za svou konkurencí zaostáváte.

(Weaknesses): v čem za svou konkurencí zaostáváte. Své příležitosti (Opportunities): kde se vám nabízí největší prostor k růstu.

(Opportunities): kde se vám nabízí největší prostor k růstu. Hrozby (Threats): co váš byznys nejvíce ohrožuje.

Vyčíslete ale i svůj obrat a své náklady, jaký je váš konverzní poměr, kolik vyděláte na jednom zákazníkovi a kolik vás stojí akvizice. To jsou základní čísla, se kterými budete pracovat.

Druhý krok obchodního plánu: Cíle

Zajímají vás krátkodobé i dlouhodobé cíle, začít byste měli ale u těch dlouhodobých. Ty potom rozpadnete na menší, třeba měsíční cíle. Záleží na vás, jestli chcete určovat obchodní strategii na následujících deset let nebo na dva roky – měli byste ale vzít v potaz svůj obor podnikání. V některých odvětvích všechno dlouho trvá, například vydělávání na e-shopech naopak šlape obvykle poměrně rychle.

Až budete cíle stanovovat, nezapomeňte na poučku SMART, která říká, jak mají vypadat chytré cíle:

Specifický (specific = S): Buďte co možná nejkonkrétnější. Žádné „chci zbohatnout”, ale spíše „za jeden rok chci mít měsíční obrat 1 000 000 Kč.”

(specific = S): Buďte co možná nejkonkrétnější. Žádné „chci zbohatnout”, ale spíše „za jeden rok chci mít měsíční obrat 1 000 000 Kč.” Měřitelný (measurable = M). Musíte být jednoznačně schopni určit, jestli jste svého cíle dosáhli nebo ne. Tedy žádné „chci získat dobrou organickou návštěvnost webu”, ale třeba „chci, aby můj web každý den z organického hledání navštívilo 1 000 lidí.”

(measurable = M). Musíte být jednoznačně schopni určit, jestli jste svého cíle dosáhli nebo ne. Tedy žádné „chci získat dobrou organickou návštěvnost webu”, ale třeba „chci, aby můj web každý den z organického hledání navštívilo 1 000 lidí.” Dosažitelný (achievable = A). Pokud nad sebou budete stavět vzdušné zámky, pravděpodobně vás váš vlastní cíl brzy odradí. Buďte rozumní a stanovte si takový cíl, kterého opravdu umíte dosáhnout.

(achievable = A). Pokud nad sebou budete stavět vzdušné zámky, pravděpodobně vás váš vlastní cíl brzy odradí. Buďte rozumní a stanovte si takový cíl, kterého opravdu umíte dosáhnout. Relevatní (relevant = R). Pokud chcete proslavit svou hudební skupinu, je mnohem lepší cíl uspořádání 50 koncertů než prodání tisíce triček – víc totiž vypovídá o tom, co skutečně chcete.

(relevant = R). Pokud chcete proslavit svou hudební skupinu, je mnohem lepší cíl uspořádání 50 koncertů než prodání tisíce triček – víc totiž vypovídá o tom, co skutečně chcete. Časově ohraničený (time-bound = T). Uložte si konkrétní deadline pro to, kdy chcete cíle dosáhnout. Jinak budete vždy všechno do nekonečna odkládat.

Třetí krok obchodního plánu: Kudy se vydat

Chcete zvýšit prodej o 80 %. Jak toho ale dosáhnete? Zvolte si konkrétní kanály, kterými chcete svůj byznys komunikovat, definujte velmi specifické metody, jak postupovat. Co se přesně musí stát? Kdo to udělá? Kolik to bude stát?

Obchodní plán vám pomůže vyrazit

Obchodní svět je plný promarněných příležitostí. Většinou za tím stojí skutečnost, že se lidé málo soustředí na hlavní cíle a neustále odbíhají za každou maličkostí, která je vyruší. Obchodní plán vám postaví to důležité před oči a vždycky budete vědět, co má přednost. Určitě by vám neměl chybět, ať už podnikáte v jakémkoli odvětví.

A pokud si nevíte rady, vždycky můžete zkusit obchodní plán outsourcovat a nechat si vyrobit obchodní plán na míru.