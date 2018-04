Stomatologie v Praze aneb proč dát přednost privátním klinikám a ordinacím

Moderní stomatologie například řeší chybějící chrup zejména pomocí zubních implantátů (více zde ), kterým dává přednost před můstky. Při jejich použití totiž není třeba, na rozdíl od můstků, obrousit okolní a často zdravé zuby. Pacient musí mít ale dostatečně kvalitní kost, do které se bude upevněn. Pokud má, může dojít k vložení implantátu okamžitě. Na ten je následně umístěna korunka, která je vymodelována přímo pro konkrétního pacienta a jejíž tvar a barva jsou upraveny podle jeho chrupu. Pokud kost není dostatečně kvalitní, musí se nejprve posílit kostním štěpem. Samotné vložení implantátu je rychlý a jednoduchý zákrok, který probíhá v lokální anestezii. Hojení rány po vložení implantátu probíhá lépe než po extrakci zubu. Cena implantátu se navíc příliš neliší od můstků a navíc, pokud je zákrok kvalitně proveden a pacient o své zuby správně dbá, implantát vydrží i desítky let.

Pražský pacient má daleko větší možnost výběru zubního lékaře, a tak spíše najde takového, který mu vyhovuje. Méně stresující je také to, že pacient je ošetřen v objednaný čas a nemusí tak trávit zbytečný čas čekáním a po příchodu do ordinace přichází téměř okamžitě na řadu. Čas, který pacient ušetří při čekání tak může lékař věnovat na vysvětlení průběhu ošetření, pokud má pacient o informace zájem. Na toto často v jiných ordinacích nezbývá čas.

S rostoucím zájmem lidí o zubní péči a dentální hygienu, využívá služeb stomatologie a tedy i stomatologie v Praze čím dál více lidí. Podle informací dostupných na webových stránkách České stomatologické komory sdružující všechny české stomatology jen něco přes 9 % z nich v současné době přijímá nové pacienty. A to je situace v pražském kraji v porovnání s ostatními kraji zdaleka nejlepší. Nejen, že je pro nikde neregistrované pacienty těžké nějakého zubaře najít, ale i ti registrovaní musí na ošetření běžně čekat několik měsíců. Jak si každý představí, to je nepříjemné zvláště tehdy, pokud máte nějaký neodkladný problém. Mnohdy pak nezbývá než navštívit zubní pohotovost v nemocnicích.