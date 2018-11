Parkování u letiště – koho zvolit?

In

Každý má rád to období v roce, kdy letí na dovolenou nebo je pověřen důležitým úkolem v zaměstnání, kdy musí služebně odletět za hranice naší země, ale neví, co udělá s autem, jestli využije parkování u letiště či zvolí jinou alternativu. Samozřejmě, parkovat přímo u letiště je pohodlné pro každého, ale ne každý by za tuto službu chtěl platit nebo jen má strach, že by se mu mohlo s jeho vozem něco stát. Naštěstí má ještě druhou možnost a tou je využití soukromých parkovišť, které se nacházejí blízko letišť a tento fakt mnoho lidí nenapadl.

Parkování u letiště nebo nedaleko letiště?

Určitě není snadné se rozhodnout, proto se sami podívejte na výhody jednotlivých parkovišť:

Parkování na letištním parkovišti:

Ušetření času, parkoviště je většinou kousek od hlavního vchodu

Hodně parkovacích míst, je nepravděpodobné, že by jsme neměli kde zaparkovat

CK jej často nabízejí zdarma k zájezdům

Pohodlnost

Komfort

Parkování na soukromém parkovišti:

Cena je obvykle podstatně nižší

Auto je hlídáno kamerovým systémem

Parkoviště je otevřeno 24 hodin denně

Bojím se auto nechat delší dobu na parkovišti

Jestliže se i přesto bojíte, že by se něco Vašemu auto mohlo stát, nedejbože by ho mohl někdo odcizit, nezoufejte, je tu další možnost. Je spousta taxikářů, kteří Vás odvezou přímo na letiště včetně Vašich zavazadel. Pro Vás to má snad jen jednu nevýhodu a tou je vysoká cena za tuto službu. Pokud však sledujete dění v ČR, určitě Vám neunikla kauza mezi pražskými taxikáři a řidiči Uberu, pokud však ano, přečíst si jí můžete zde. Jestli však jste z Prahy, nemusíte využívat taxi službu, ale přímo Uber.

Nadstandardní služby nebo standardní?

Stále a stále váháte, kterou možnost využít? Možná by Vás zajímaly služby, které jsou při parkování poskytovány. Letištní parkoviště opravdu slouží jen na parkování, tudíž nečekejte, že až budete na dovolené, tak vykonají STK Vašeho vozu. Zní to krásně, ale bohužel, letištní parkoviště bude opravdu jen parkovištěm, tak to bylo, je a nejspíše i nadále bude. Což se nedá říci o soukromých parkovištích, které nabízejí občas až zajímavé služby, jako je například mytí vozu. Dnes už je povětšinou samozřejmostí Vaše dopravení na letiště po zaparkování a zanechání auta u těchto společností. Samozřejmostí je také pojištění proti odcizení, což může být veliká výhoda.

Průzkum uživatelů jednotlivých služeb

Možná by Vás zajímalo rozhodnutí Vašeho okolí, ale sousedovi nevěříte, že by se opravdu nechal taxíkem odvézt na letiště, proto by jste měli aspoň letmo proletět tabulku, která ukazuje, jakou službu lidé zvolili:

Druh služby % uživatelů Hlavní důvod Taxislužba 12 % Méně starostí Parkování u letiště 47 % Pohodlnost Soukromé parkoviště 41 % Cena

Z tabulky je zřejmé, že parkování bezprostředně u letiště mezi lidmi vítězí a to hlavně z důvodu komfortu. Taxislužba u nás není tak oblíbená, jako v zahraničí, obzvláště ve větších městech jako je například New York či Berlín. Naopak soukromé parkoviště využívá jen o 6% méně uživatelů a to nejčastěji z důvodu nižší ceny, navzdory tomu, že letištní parkoviště jdou s cenami dolů.

Stále jste si nevybrali?

Je možné, že pořád nejste přesvědčeni, že stále váháte a ani jedna z nabízených možností se Vám zrovna dvakrát nelíbí. Nezoufejte, nejste sami. Je spousta lidí, kteří si nevybrali a ponechání vozu vyřešili po svém, pokud Vás zajímá víc, doporučuji si přečíst článek tady, třeba Vás inspiruje. A ať už je Vaše rozhodnutí, kde ponecháte své auto na parkování jakékoliv, vždy auto správně zajistěte proti zlodějům, není totiž nad prevenci.