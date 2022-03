Nepodceňujte výběr dětské autosedačky. 3 časté omyly, kterých je lepší se vyvarovat

Z pohledu současných rodičů, kteří si ještě pamatují dobu, kdy sami sedávali na klínech nepřipoutaných dospělých, se dětská autosedačka může zdát jako věc, která, pokud by nebyla ze zákona nutná, potřebná by nebyla. Omyl. Doprava zhoustla, zrychlila a dobře vybraná autosedačka může zachránit i život. Proto její výběr neberte na lehkou váhu. Co za omyly se o nich traduje?

1. Není rozdíl mezi sedačkou, která je určena pro jednu určitou váhovou kategorii, a tou, která má s dítětem růst

Ač se rostoucí sedačky snaží prezentovat jako výhodná koupě, která vydrží dětskému majiteli skoro celou dobu, lze se na věc podívat ještě z jiné perspektivy.

Při růstu dítěte se mění nejen jeho váha, ale i proporce těla. Proto je mnohem těžší najít kompromis, který efektivně ochrání dítě a zároveň mu bude vyhovovat ve věku tří i deseti let.

Postupně bude docházet k čím dál tím větší únavě materiálu. Málokdo si totiž při koupi plně uvědomí, že při pořízení sedačky kategorie 9–36 kg, tedy pro věkové rozmezí od necelého roku až po dvanáct let, ta bude muset zajistit dítěti bezpečí téměř na 11 let. Není to u předmětu , který má zajistit ochranu života, docela dlouhá doba? Optimální životnost sedačky je totiž 8 let. Ještě horší situace nastává při nákupu sedačky kategorie 0-36 kg. V tomto případě je nutnost kompromisu ještě větší. Jedna a tatáž sedačka má zabezpečit novorozence i dvanáctiletého školáka. Je na zvážení každého, zda se mu tato kombinace vyplatí.

2. Koupě bazarové autosedačky je v pořádku

S autosedačkou z druhé ruky je to jako s koupí starších dětských bot. Odborníci se vesměs shodují, že to není úplně dobrý nápad, mnoho rodičů však k tomuto kroku přistupuje. Ať už proto, že chtějí ušetřit nějaké peníze, nebo proto že chtějí respektovat ekologická hlediska. Ať je důvod jakýkoliv, pro vývoj nohy dítěte to není úplně ideální řešení. A to i tehdy,i když se botičky zdají na první pohled téměř jako nové.

Podobné je to i s autosedačkou. Většina lidí totiž může nabýt dojmu, že autosedačka je prvkem, který vlastně v životě možná nikdy potřebovat nebude, tak proč se jí nějak zvlášť zabývat. Jenže to je chyba. Nejde o čas, kdy ji potřebovat nebudete, ale o vteřiny výjimečných situací, kdy budou její vlastnosti plně využity při ochraně zdraví dítěte.

To, že by sedačka neměla pocházet z havarovaného auta, je jasné. Avšak mluví prodávající pravdu? Poškození sedačky nemusí být na první pohled vůbec viditelné. Krom toho stačí k narušení konstrukce nevhodná manipulace a nešťastný pád na zem.

Problém představuje i vlastní opotřebení materiálu. Málokdo si uvědomuje, že tento bezpečnostní prvek je umístěn nepřetržitě v autě po dobu několika let. A klima v něm není rozhodně mírné. V teplém létě může teplota v autě dosahovat i 60 stupňů Celsia. V zimě je zase vystavena mrazu. I to může ovlivnit její funkce v momentě, kdy budete potřebovat její nejlepší vlastnosti.

3. Vajíčko skvěle zastoupí hlubokou korbičku

S rozvojem automobilového průmyslu, častým dojížděním a kompatibilitou takzvaných vajíček s podvozkem kočárku přichází mnoho rodičů s nápadem, že i pro delší nákupy či dokonce procházky lze tuto autosedačku pro novorozence použít místo hluboké korbičky. Není to však dobrý nápad. Dítě nejen, že nemá dostatečný komfort při spánku, ale také mu hrozí nesprávný tělesný vývoj, což se může projevit až v pozdějším věku.

Pro správný vývoj mozku i páteře potřebuje být miminko co nejvíce na pevné podložce.

V autosedačce by mělo být dítě jen nezbytně nutnou dobu.

Výška dítěte je pro bezpečnost zásadní. Rodiče by si vždy měli pohlídat ,do jaké výšky ratolesti je sedačka určena a tu nepřekračovat.

Koupě samostatné autosedačky pro novorozence do auta je výhodnější v tom, že bývá většinou robustnější a může mít více bezpečnostních prvků.

Také si ještě pamatujete jízdy autem bez dětských sedaček a bez pásů?