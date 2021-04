Zvětšení prsou – 7 důležitých otázek, nad kterými můžete přemýšlet

Jestli vás někdy při pohledu na svůj dekolt napadlo, že byste si nechala zvětšit prsa, pokračujte ve čtení tohoto článku. Obsahuje základní informace k hlavním otázkám, týkajícím se zvětšení prsou a na které chcete znát jednoduchou odpověď.

Jsem sama, nebo zvažují i další ženy plastiku prsou?

Položte si teď otázku, proč byste si chtěla nechat zvětšit prsa. My se zeptali 30 žen různých věkových kategorií, které nad plastikou přemýšlejí, a zde je shrnutí nejčastějších odpovědí:

Mají příliš malá prsa a nepřijdou si dostatečně atraktivní. Mají asymetrická prsa, za která se stydí po odložení podprsenky. Chtějí překvapit partnera/partnerku. Chtějí si připadat mladší. Po porodu/nemoci/úrazu mají menší prsa.

Odpověděla jste si stejně, případně máte podobný důvod? Pokud ano, oceníte následující informace.

Kolik času věnovat výběru plastického chirurga?

Odpověď je prostá – hodně. Vybíráte si osobu, která vám zasáhne do integrity a nadobro změní váš vzhled. A to vyžaduje pořádnou přípravu při výběru nejlepšího lékaře, který vám vytvoří plnější dekolt.

V diskuzích na různých webových stránkách objevíte mnohá doporučení, vše si v klidu pročtěte, ptejte se známých, sledujte certifikaci jednotlivých plastických chirurgů a klinik. S jednotlivými odborníky se následně můžete sejít a při konzultaci se finálně rozhodnout, jestli se svěříte tomuto chirurgovi.

Buďte si na 100 % jistá, že jste si vybrala správně. Abyste byla klidná, vsaďte i na váš dojem, sympatie, příjemnost a otevřenost doktora. Vyplatí se si ověřit více odborníků, než aby po zákroku přišla na denní pořádek otázka „Co kdyby…?“.

Můžu se sama rozhodnout, jaký bude vzhled prsou?

Všedně si vybíráte mezi dvěma druhy prsních implantátů, a to kulatými a kapkovitými. Vyberete si takové, které vám přijdou na pohled i na dotek lepší. Vše s vámi probere chirurg při konzultaci. Pokud byste nechtěla prsní implantáty, je možné zvětšení prsou i vlastním tukem (z břicha, stehen apod.).

Tento typ se stává více vyhledávanějším, ale je pravdou, že je zákrok časově náročnější. Oproti 1-2 hodinám trvá zákrok i 4-6 hodin. Ohledně velikosti se můžete rozhodnout, jak chcete. Lékař s vámi probere nejvhodnější velikost, která by vypadala dobře a která odpovídá tvaru vaší postavy.

Jizvy?

S jizvami počítejte. Budou to ale drobné jizvičky, které jsou nejčastěji nenápadné. Nemusíte se tedy bát, že bude přímo jasné, že jsou vaše ňadra umělá. Každý chirurg vás před zákrokem upozorní na velikost i tvar jizvy.

Plánuji děti. Je zvětšení v pořádku?

Není to problém. Augmentace neovlivňuje těhotenství, a to ani kojení. Když tedy plánujete prvorozeného nebo i další přírůstek, nemusíte se obávat, že by to mělo negativní následky.

Bude operace bolet? Končí to operací?

Uklidněním je, že zákrok podstupujete v celkovém uspání. Poté se musíte podrobit pravidelným prohlídkám, lékař vám doporučí specifické masáže, nařídí vám nošení elastické podprsenky na dobu cca. 4 týdnů, musíte zůstat v klidu. Je to nutné, aby vaše nová prsa vypadala perfektně. A to přece není taková oběť, ne?

Kolik zaplatím?

Může vás uklidnit, že náš stát je jednou ze zemí, které nabízejí nejlevnější augmentaci prsou. Z vybraných 50 zemí se umístila jako 10. nejlevnější. Ceny se pohybují přibližně od 40 000,- Kč do 130 000,- Kč.

Představili jsme přehled základních odpovědí na typické dotazy. Jestli máte i jiné, ozvěte se nám. Rádi odpovíme a vaše otázka může pomoci k rozhodování i jiným ženám, jež nad zvětšením prsou přemýšlejí.